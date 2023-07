Fondazione Atena Premio Atena 2023 “Dialogo su pensieri e algoritmi”

La Fondazione Atena presenta l’incontro annuale in onore della ricerca scientifica 10 anni di Atena Donna Premio Atena 2023 “Dialogo su pensieri e algoritmi” I riconoscimenti saranno assegnati al ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati, al premio Oscar Francesca Lo Schiavo, al farmacologo Silvio Garattini e alla ricercatrice Francesca del Bufalo Martedì 6 giugno 2023 ore 18, Sala della Protomoteca – Campidoglio, Roma

● Una riflessione scientifica sulle possibilità e sui limiti dell’intelligenza artificiale con il professore Giulio Maira e Silvia Calandrelli, direttore di RAI Cultura ed Educational Roma, 3 giugno - Il Premio Atena Donna 2023, dedicato a una donna che per la prima volta ha raggiunto un ruolo apicale nel suo campo, sarà assegnato il prossimo 6 giugno presso la sala della Protomoteca in Campidoglio al ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna eletta presidente del Senato. Nella stessa occasione Francesca Lo Schiavo, tre volte premio Oscar per la scenografia, esempio per tutte le donne per aver saputo raggiungere incredibili traguardi anche a livello internazionale, riceverà il Premio speciale per i dieci anni di Atena Donna, lo spazio all’interno della Fondazione presieduto da Carla Vittoria Maira e dedicato alla salute femminile con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione. Il Premio Atena Roma 2023, dedicato all’impegno nel campo della ricerca, verrà consegnato al professor Silvio Garattini, oncologo, farmacologo e ricercatore italiano, presidente e fondatore dell'Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”. Sarà assegnato poi il Premio Atenainnova, il riconoscimento presieduto da Matteo Tanzilli e dedicato all’innovazione nel campo della ricerca: a riceverlo l’oncoematologa e ricercatrice Francesca del Bufalo. L’incontro, presentato come sempre da Milly Carlucci, è stato insignito della medaglia del Presidente della Repubblica e sarà presente il ministro della Giustizia Carlo Nordio.