Premio Ken Anderson Young “Orgoglio di Marcellinara”, le congratulazioni di Antonio Montuoro

La professoressa Paola Neri ha ricevuto nei giorni scorsi il prestigioso premio Ken Anderson Young Investigator Award. “Orgoglio di Marcellinara”, le congratulazioni di Antonio Montuoro

CATANZARO, 17 SETT - “La professoressa Paola Neri ha ricevuto nei giorni scorsi il prestigioso premio Ken Anderson Young Investigator Award nel corso del 18simo Internazional Workshop on Multiple Myeloma, Vienna, Austria. Un premio conferito da un’autorevole commissione di esperti internazionali ad una donna di Calabria, una professionista che ha lavorato a lungo, ha faticato con la sua ricerca per mettere a punto nuove strategie di trattamento dei tumori umani e in particolare del mieloma multiplo.



La professoressa Neri per me è semplicemente Paola, che ho visto crescere a Marcellinara, a pochi passi dalla casa dove sono cresciuto, e formarsi come studentessa all’Università Magna Graecia di Catanzaro, dove si è laureata e ha completato il suo percorso di specializzazione in Oncologia Medica e di Dottorato in Oncologia Molecolare e Immunologia Sperimentale. A Paola rivolgo le mie più sentite congratulazioni e un sincero ringraziamento per avermi reso ancora più orgoglioso di essere suo concittadino”. E’ quanto afferma Antonio Montuoro, candidato al consiglio regionale per la Calabria per Fdi.

“Mi sento emozionato e coinvolto come se quel premio fosse stato conferito a me, perché Paola Neri ha le mie radici e la mia storia, è una voce autentica e autorevole del territorio che amo, e che ho deciso di servire con umiltà e orgoglio - ha detto ancora Montuoro -. E’ una voce della Calabria autentica che studia, lotta e cresce ed è costretta a partire per non rinunciare ai propri sogni: noi abbiamo il dovere di riportare a casa questo patrimonio umano di professionalità e intelligenza, che ha il diritto di crescere senza partire, di donare se stessa senza rinunce.



La politica che vuole il bene della propria terra è quella che protegge il cuore e le menti come quelle di Paola Neri, e non le strappa alla propria famiglia e alla propria quotidianità. La buona politica è quella che non si congratula a distanza ma fornisce gli strumenti per trattenere i talenti senza rimpiangerli”.