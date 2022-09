Rogo barcone: Prefettura, 3 morti e un disperso. A bordo del natante 21 persone

CROTONE, 30 AGO - Sono tre e non quattro, come si era appreso in un primo tempo, i migranti morti nell'incendio del barcone davanti la costa del crotonese ed uno è ancora disperso. A riferirlo è la Prefettura di Crotone, secondo cui i morti sono una donna e due uomini. A bordo del barcone, sempre secondo la Prefettura, viaggiavano, complessivamente, 21 migranti.

Altri 13 erano sbarcati nella notte a Sellia Marina, dove il barcone era stato intercettato da una motovedetta della Gdf che aveva iniziato a scortarla verso il porto di Crotone. Durante il tragitto c'è stata l'esplosione che ha causato 5 feriti tra i migranti (di cui due con gravi ustioni trasferiti in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro) e due feriti tra i militari della Guardia di finanza che stavano attuando l'operazione di soccorso. (Immagine di repertorio)