Presentazione del libro L'amico Fragile di Francesco Presta Di Leandro Editore

Presentazione del libro L’amico fragile di Francesco Presta – Ed. Di Leandro, presso la Libreria Non ci resta che leggere di Soverato (CZ), in via Solferino 1 – Sabato 22 Ottobre ore 18:00

L’amico fragile, dopo una lunga estate di presentazioni, continua il viaggio attraverso l’Italia. La vita di Fabrizio, che una sera riceve, in circostanze misteriose, un diario, in cui viene racconta una bellissima storia, di quelle degli anni ‘80, di spensieratezza e sapori d’estate. La cornice del mare di Calabria, un paesino incastonato tra le acque cristalline di Diamante, Claire che da Londra per caso... o forse no, arriva lì, in treno... quel treno protagonista della storia; e poi ancora il viaggio immaginifico di voglia di vacanza, di partenze e di ritorni, di arrivi e... un fatto di cronaca realmente accaduto, e poi il mistero della vita, Lucia e Fabrizio che fanno la felicità di due aspiranti nonni, insomma retroscena e storie d’amore, la vita, i sogni, quelli soprattutto capaci di farti raggiungere la felicità...

Tutto questo e anche di più è l’amico fragile, un romanzo che l’autore, insieme alla Casa Editrice sta portando in tutto il territorio nazionale, con uno scopo ben preciso... quello di raccogliere fondi per sensibilizzare contro la violenza sui minori, attraverso il progetto Colors for kids, promosso dall’Associazione Aurora OdV, in collaborazione con la casa editrice Di Leandro & Partners e – come tutti i progetti di Associazione Aurora OdV - in rete con istituzioni, cittadini, scuola, mondo del Volontariato e tutti i soggetti interessati.

Intervengono alla presentazione, oltre l’autore Francesco Presta, Elisa Sestito – Assessore con delega alla Cultura del Comune di Girifalco, Ente che dà grande spazio e comunicazione ad iniziative ed eventi culturali per diffondere consapevolezza e sensibilizzazione, Elisa Chiriano – conduttrice radiofonica e l’attore Salvatore Venuto, che leggerà brani del libro.