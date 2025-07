Prevenire la demenza: è possibile? Un neurologo e un ricercatore immunologo a confronto nel webinar gratuito della Federazione Alzheimer Italia

Tempo di lettura: ~2 min

È davvero possibile prevenire la demenza? A questa domanda cercherà di rispondere il webinar gratuito organizzato dalla Federazione Alzheimer Italia che si terrà martedì 15 luglio alle ore 18.00 in diretta sulla piattaforma Zoom. Per partecipare all’incontro, dal titolo “Demenza: possiamo parlare di prevenzione? Dialogo tra un neurologo e un ricercatore immunologo” è sufficiente iscriversi al link bit.ly/webinar_luglio2025.

Il neurologo Simone Salemme, consulente dell’Istituto Superiore di Sanità per progetti di sanità pubblica riguardanti demenza e salute cerebrale, e Davide Mangani, ricercatore immunologo dell’Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, si confronteranno su quello che sta diventando un tema sempre più centrale nel mondo della demenza. Secondo un rapporto redatto dalla Lancet Commission, infatti, il 45% dei casi di demenza previsti a livello globale entro il 2050 potrebbe essere ritardato o addirittura evitato intervenendo su 14 fattori di rischio: inattività fisica, fumo, eccessivo consumo di alcol, lesioni alla testa, contatti sociali poco frequenti, obesità, ipertensione, diabete, depressione, disturbi dell’udito, perdita della vista non trattata ed elevato livello di colesterolo LDL, insieme a scarsi livelli di istruzione e all’esposizione all’inquinamento atmosferico.

Moderati da Francesca Arosio, psicologa e psicoterapeuta che da molti anni collabora con la Federazione Alzheimer, i due esperti guideranno quindi il pubblico in un percorso scientificamente fondato ma accessibile sui più recenti sviluppi della ricerca, esplorando i fattori di rischio, le strategie di prevenzione e il ruolo degli stili di vita nel mantenimento della salute cerebrale.

La registrazione dell’incontro sarà poi pubblicata sul canale YouTube della Federazione e rilanciata sugli altri profili social.

