Previsioni meteo: anticiclone in Italia – Stabilità, nebbie e inquinanti persistono

Situazione meteorologica attuale

L'Italia è attualmente sotto l'influenza di un potente anticiclone che si estende dalle Isole Britanniche al Mediterraneo centrale, generando condizioni di stabilità atmosferica. Questo fenomeno è rafforzato dalla presenza di due depressioni: una localizzata sulla penisola iberica e un’altra nei pressi di Cipro, che sta causando forte maltempo in Israele. La loro debolezza contribuisce a consolidare il dominio dell’anticiclone, creando un ambiente privo di turbolenze significative nei bassi strati. Di conseguenza, si verificano condizioni di aria stagnante, favorendo l’accumulo di inquinanti e la formazione di nebbie notturne nelle valli.

Prossimi giorni: stabilità e annuvolamenti localizzati

Per i prossimi giorni, l'Italia vedrà una situazione pressoché stazionaria, con qualche passaggio nuvoloso al Sud e lungo l'Adriatico, dovuto a lievi infiltrazioni di aria balcanica, che tuttavia non porteranno precipitazioni significative. L’anticiclone favorirà una diffusione graduale delle nebbie, che potrebbero persistere anche durante il giorno in alcune aree. Vediamo nel dettaglio le previsioni fino a metà settimana.

Lunedì

- Nord: Nebbie fitte nottetempo e al primo mattino sulla Valpadana centro-occidentale, in dissolvimento durante la giornata. Soleggiato su Alpi e Prealpi.

- Centro: Nuvolosità sparsa lungo la costa adriatica, senza precipitazioni. Sulle regioni tirreniche, cieli sereni con nebbie notturne e mattutine nelle valli interne.

- Sud: Annuvolamenti locali su Adriatico, Ionio e basso Tirreno, senza fenomeni. Sole prevalente altrove, con foschie e nebbie notturne nelle valli.

- Temperature: Leggero calo nei valori minimi, stabili nei massimi.

- Venti: Moderati da nord-est sull'Adriatico e sullo Ionio, di Tramontana sul Ligure; deboli altrove.

- Mari: Mosso l’Adriatico, lo Ionio e il Ligure, poco mossi gli altri bacini.

Martedì

- Nord: Nebbie fitte notturne e mattutine sulla Valpadana, parzialmente dissolte di giorno, con possibile persistenza lungo il Po. Soleggiato su Alpi e Prealpi.

- Centro: Cieli sereni con foschie e banchi di nebbia notturni nelle valli interne e lungo l'Adriatico.

- Sud: Annuvolamenti sparsi su Adriatico, Ionio e basso Tirreno senza fenomeni. Sole prevalente altrove, con foschie e locali nebbie nelle valli.

- Temperature: Stabili o in lieve calo nei valori minimi in pianura.

- Venti: Deboli o moderati da nord su Adriatico e Ionio; deboli altrove.

- Mari: Mosso l’Adriatico e lo Ionio, poco mossi gli altri.

Mercoledì

- Nord: Nebbie fitte e persistenti in Valpadana anche durante il giorno. Sole su Alpi e Prealpi.

- Centro: Giornata soleggiata, ma con foschie dense e nebbie notturne nelle valli interne e sull'Adriatico marchigiano.

- Sud: Annuvolamenti su Adriatico, Ionio e basso Tirreno, senza fenomeni. Sole altrove, con foschie e locali nebbie notturne nelle valli.

- Temperature: Stabili o in lieve calo nei valori minimi in pianura.

- Venti: Deboli, di direzione variabile o settentrionale.

- Mari: Poco mossi o quasi calmi.

Considerazioni finali

Con l’anticiclone che continua a dominare, l’Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche stabili, con nebbie diffuse e possibili accumuli di inquinanti nei bassi strati. Il tempo stabile continuerà a caratterizzare l’inizio della settimana, con lievi variazioni termiche e venti moderati su alcuni settori. (3Bmeteo)

In aggiornamento