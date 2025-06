Previsioni Meteo Italia: caldo record e grandinate improvvise

Tempo di lettura: ~2 min

15 giugno 2025 – L’Italia si trova nel pieno di una fase meteo estrema, divisa tra caldo torrido e fenomeni temporaleschi violenti. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni di www.iLMeteo.it, siamo nel cuore di un’ondata di calore alimentata da un possente anticiclone africano che sta portando temperature fino a 8°C oltre le medie stagionali.

Il caldo anomalo sta colpendo in modo particolare il Centro-Sud e le Isole Maggiori, con valori che sfiorano i 40-42°C nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, mentre Toscana, Umbria e Lazio raggiungono picchi di 36-37°C. Anche il Nord vive un avvio di giornata soleggiato e bollente, ma la situazione è destinata a cambiare rapidamente.

Allerta temporali al Nord: in arrivo grandine e vento forte

Nel pomeriggio-sera di domenica 15 giugno, un nucleo di aria fredda in quota in arrivo dal Nord Europa, pilotato da un ciclone tra le Isole Britanniche e la Scandinavia, raggiungerà l’Italia settentrionale. Il contrasto tra l’aria calda e umida preesistente e l’irruzione fresca darà origine a supercelle temporalesche, strutture atmosferiche imponenti che possono raggiungere i 12 km di altezza.

Secondo Gussoni, queste celle sono capaci di generare precipitazioni intense (fino a 70-80 mm in poche ore), raffiche di vento violente e grandine con chicchi di 2-3 cm di diametro.

Le zone più a rischio saranno:

Alpi occidentali (prime ad essere colpite) Piemonte e Lombardia (nel tardo pomeriggio e sera) Veneto e Friuli Venezia Giulia (durante la notte)



Lunedì: maltempo verso il Centro-Sud, calo termico in arrivo

Con l’inizio della nuova settimana, il fronte instabile scivolerà verso le regioni centrali e meridionali, provocando rovesci, temporali e un generale calo delle temperature. Dopo giorni di caldo africano, i termometri torneranno su valori più in linea con la media di metà giugno.

Conclusioni: estate estrema tra caldo africano e meteo violento

L’estate 2025 si sta confermando estremamente dinamica. Dalla canicola africana alle grandinate improvvise, il meteo in Italia è destinato a rimanere instabile anche nei prossimi giorni. Monitorare le previsioni in tempo reale sarà fondamentale per affrontare al meglio questa fase così turbolenta.

