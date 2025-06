Previsioni Meteo: la canicola africana porta l’Italia nel forno – Ecco quanto durerà l’assedio del caldo

Tempo di lettura: ~3 min

Prepariamoci a vivere giornate roventi: l’Italia è nella morsa dell’anticiclone africano Pluto, che sta trasformando il Paese in un vero forno atmosferico.

L’estate 2025 ha deciso di fare sul serio. L’anticiclone subtropicale di origine sahariana, battezzato Pluto, si è espanso sul bacino del Mediterraneo, portando temperature bollenti, umidità opprimente e notti tropicali senza tregua. La situazione riguarda tutta la Penisola, dalle pianure del Nord alle isole maggiori, con punte che sfiorano e superano i 40°C.

Italia sotto il sole cocente: ecco dove farà più caldo

Il caldo non farà sconti a nessuno, ma alcune regioni risulteranno particolarmente colpite:

Nord Italia : picchi termici tra Emilia-Romagna e Veneto , con giornate torride e notti afose, in cui i termometri scenderanno difficilmente sotto i 26-27°C.

: picchi termici tra , con giornate torride e notti afose, in cui i termometri scenderanno difficilmente sotto i 26-27°C. Centro Italia : Toscana, Umbria e Lazio faranno i conti con valori superiori ai 38°C , con aria stagnante e rischio di colpi di calore nelle aree urbane.

: faranno i conti con valori superiori ai , con aria stagnante e rischio di colpi di calore nelle aree urbane. Sud e Isole: Campania, Puglia, Basilicata, ma anche Sicilia e Sardegna, saranno nel pieno della canicola, con valori oltre i 40°C nelle zone interne.

Quando finirà l’ondata di caldo?

La domanda è sulle labbra di tutti: quanto durerà ancora questo caldo insopportabile?

Secondo le proiezioni meteo più aggiornate, l’anticiclone Pluto resterà stabile fino ai primi giorni di luglio. Solo alcune infiltrazioni atlantiche potranno interessare marginalmente il Nord, ma si tratterà di episodi temporanei e poco incisivi.

Il resto del Paese continuerà a vivere sotto una coltre rovente, senza piogge significative e con temperature sopra la media. Una vera prova di resistenza per milioni di italiani.

Consigli utili per affrontare la canicola estiva

In situazioni come questa, è fondamentale adottare comportamenti responsabili per proteggere sé stessi e gli altri, in particolare le categorie più a rischio. Ecco una serie di consigli pratici per ogni fascia di popolazione:

Anziani

Restare in casa nelle ore più calde (11:00–18:00).

Bere acqua frequentemente, anche senza avere sete.

Usare tende schermanti e ventilatori o climatizzatori impostati tra 26–28°C.

Indossare abiti larghi, in cotone o lino, di colore chiaro.

Bambini

Evitare esposizione diretta al sole nelle ore centrali.

Proteggerli con cappellino e crema solare ad alta protezione.

Offrire acqua e frutta spesso, anche durante il gioco.

Mai lasciarli in auto, nemmeno per brevi soste.

Animali domestici

Non farli uscire nelle ore calde: l’asfalto può provocare ustioni.

Garantire acqua fresca sempre disponibile e zone d’ombra.

Non tosarli completamente: il pelo protegge anche dal calore.

Attenzione a sintomi come respiro affannoso, bava e debolezza.

L’estate 2025 è solo all’inizio

L’ondata di caldo africano è destinata a segnare questa stagione. In attesa di un cambiamento, resta fondamentale limitare gli sforzi fisici, idratarsi costantemente e cercare luoghi freschi. I prossimi giorni saranno una sfida, ma con consapevolezza e attenzione, p

