Previsioni Meteo: Natale tra alta pressione, ritorno del freddo e del maltempo

Settimana dinamica con sole iniziale, piogge intense, freddo e neve da metà settimana. Ecco tutti i dettagli giorno per giorno.

La settimana che ci accompagna verso Natale sarà caratterizzata da una rapida alternanza tra stabilità atmosferica e intensi peggioramenti, spinti da una saccatura atlantica e correnti fredde polari. Dopo una breve fase anticiclonica, il maltempo tornerà protagonista su tutta la Penisola, con pioggia, neve e forti venti. Scopriamo nel dettaglio le previsioni giorno per giorno.

Alta Pressione e Foschie tra Lunedì e Mercoledì

Lunedì 16 - Mercoledì 18 Dicembre

Tempo: Alta pressione predominante con tempo stabile e soleggiato. Possibili foschie e nebbie nelle vallate, soprattutto al Nord, ma in dissolvimento nelle ore centrali della giornata.

Zone più interessate: Valpadana (nebbie persistenti lungo il Po), Liguria e Toscana con primi disturbi nuvolosi martedì.

Temperature: In forte rialzo in montagna, stabili o in leggero aumento in pianura. Gelate all’alba sulla Pianura Padana.

Venti e Mari: Ventilazione debole e mari calmi.

Giovedì 19 Dicembre: Svolta Meteorologica

Tempo: Peggioramento deciso sulle regioni settentrionali con piogge e temporali, soprattutto in Liguria. Neve sulle Alpi. Entro sera, fenomeni in estensione alla Toscana.

Temperature: In calo al Nord, stabili al Sud.

Venti: In rinforzo dai quadranti meridionali.

Mari: Da poco mossi a molto mossi.

Venerdì 20 Dicembre: Maltempo Diffuso e Aria Fredda

Tempo: Piogge e temporali intensi al Centro-Sud, con nevicate sugli Appennini fino a quota 1000m al Centro e 1200m al Sud. Rovesci residui al Nord, specie su Veneto ed Emilia-Romagna.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: Forti con rotazione ciclonica.

Mari: Agitati con possibili mareggiate.

Weekend 21-22 Dicembre: Breve Tregua con una Nuova Minaccia

Sabato 21: Miglioramento generale grazie allo spostamento del vortice verso la Grecia. Residua instabilità lungo l’Adriatico e al Sud.

Domenica 22: Nuovo peggioramento possibile con l’arrivo di una perturbazione atlantica (da confermare).

Temperature: Minime in ulteriore calo, massime stabili o in diminuzione al Sud.

Venti e Mari: Venti tesi settentrionali, mari mossi o molto mossi.

Conclusione

Settimana in chiaroscuro: dall’alta pressione con sole e foschie ai primi segnali di inverno vero. Il peggioramento di giovedì e venerdì sarà accompagnato da pioggia, neve e venti tempestosi, prima di un weekend instabile ma più tranquillo.

Resta aggiornato per le previsioni meteo di Natale!