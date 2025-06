Previsioni Meteo Ponte 2 giugno: anticiclone africano in rinforzo ma occhio ai temporali al Nord

Tempo di lettura: ~3 min

L'Italia si prepara a un lungo ponte del 2 giugno all'insegna del sole e del caldo, grazie all'espansione di un robusto anticiclone di matrice africana. Tuttavia, il Nord dovrà fare i conti con qualche insidia temporalesca. Ecco la previsione dettagliata.

L’anticiclone nordafricano che nei giorni scorsi ha fatto schizzare le temperature oltre i 40°C in Spagna sta ora estendendo la sua influenza anche sulla Penisola italiana. La circolazione atmosferica favorisce la rimonta di un promontorio subtropicale che, dopo aver raggiunto il suo apice tra le Baleari e la Sardegna, tenderà nei prossimi giorni a espandersi verso il Centro e Sud Italia.

Questo scenario garantirà tempo stabile e temperature in sensibile aumento, configurando condizioni ideali per chi ha pianificato una gita o una breve vacanza in occasione della Festa della Repubblica. Tuttavia, non tutto sarà così lineare: il Nord Italia dovrà fronteggiare un’incursione marginale di correnti atlantiche che, senza scalfire la presenza anticiclonica sul Mediterraneo, riusciranno comunque a innescare temporali localizzati sui rilievi alpini e prealpini, con parziale coinvolgimento delle pianure.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo fino a lunedì 2 giugno.

Previsioni Meteo Ponte 2 Giugno

Venerdì 30 maggio

Nord : Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Qualche annuvolamento innocuo sui rilievi alpini nelle ore centrali, ma senza fenomeni di rilievo.

: Giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno. Qualche annuvolamento innocuo sui rilievi alpini nelle ore centrali, ma senza fenomeni di rilievo. Centro : Dominio del sole con qualche velatura o addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici e lungo l’Adriatico.

: Dominio del sole con qualche velatura o addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici e lungo l’Adriatico. Sud : Tempo stabile e soleggiato ovunque, con qualche nube pomeridiana innocua sull'Appennino.

: Tempo stabile e soleggiato ovunque, con qualche nube pomeridiana innocua sull'Appennino. Temperature : In aumento sulle regioni occidentali; stabili altrove.

: In aumento sulle regioni occidentali; stabili altrove. Venti : Moderati settentrionali al Sud, deboli variabili altrove.

: Moderati settentrionali al Sud, deboli variabili altrove. Mari: Mossi i bacini meridionali, poco mossi gli altri.

Sabato 31 maggio

Nord : Sole prevalente al mattino. Nel pomeriggio formazione di temporali isolati su Alpi occidentali, specie tra Valle d'Aosta e Piemonte.

: Sole prevalente al mattino. Nel pomeriggio formazione di su Alpi occidentali, specie tra Valle d'Aosta e Piemonte. Centro e Sud : Ancora tempo stabile e soleggiato con locali addensamenti diurni in Appennino.

: Ancora tempo stabile e soleggiato con locali addensamenti diurni in Appennino. Temperature : Ulteriore aumento termico, con massime prossime ai 30°C sulle zone interne.

: Ulteriore aumento termico, con massime prossime ai 30°C sulle zone interne. Venti : Deboli settentrionali al Sud, deboli variabili altrove.

: Deboli settentrionali al Sud, deboli variabili altrove. Mari: Generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini meridionali.

Domenica 1 giugno

Nord : Mattinata soleggiata con tendenza a temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Possibili sconfinamenti verso le pianure di Piemonte e Lombardia settentrionale.

: Mattinata soleggiata con tendenza a su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale. Possibili sconfinamenti verso le pianure di Piemonte e Lombardia settentrionale. Centro e Sud : Prosegue la fase stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

: Prosegue la fase stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature : In ulteriore aumento, valori superiori alle medie stagionali.

: In ulteriore aumento, valori superiori alle medie stagionali. Venti : Deboli, a regime di brezza.

: Deboli, a regime di brezza. Mari: Calmi o poco mossi.

Lunedì 2 giugno

Nord : Nuvolosità irregolare sin dal mattino su Alpi e Prealpi, con isolati fenomeni. Nel pomeriggio sviluppo di temporali diffusi , localmente intensi e accompagnati da grandinate, in estensione verso le alte pianure.

: Nuvolosità irregolare sin dal mattino su Alpi e Prealpi, con isolati fenomeni. Nel pomeriggio sviluppo di , localmente intensi e accompagnati da grandinate, in estensione verso le alte pianure. Centro e Sud : Ancora tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento pomeridiano in Appennino.

: Ancora tempo stabile e soleggiato, salvo qualche annuvolamento pomeridiano in Appennino. Temperature : Valori in ulteriore ascesa, con punte vicine ai 34°C nelle aree interne del Centro-Sud.

: Valori in ulteriore ascesa, con punte vicine ai 34°C nelle aree interne del Centro-Sud. Venti : Deboli meridionali.

: Deboli meridionali. Mari: Generalmente calmi o poco mossi.

Tendenza Meteo: caldo in ulteriore rinforzo

Con l’inizio della settimana successiva, il caldo africano sembra destinato a rafforzarsi ulteriormente, spingendo i termometri verso valori tipicamente estivi su gran parte dell’Italia, con punte oltre i 35°C nelle zone interne di Sardegna, Sicilia, Puglia e Basilicata.

Al Nord, tuttavia, l’instabilità potrebbe persistere, mantenendo condizioni più variabili, specie su Alpi e Prealpi.

Conclusione: il Ponte del 2 giugno sarà per la maggior parte degli italiani una splendida occasione per godersi sole e temperature estive. Solo il Nord dovrà prestare attenzione ai temporali pomeridiani, localmente anche forti, che rappresenteranno l’unico disturbo in un contesto meteorologico generalmente favorevole.

