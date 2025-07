Previsioni Meteo. Weekend di Contrasti: Caldo al Sud, Nubifragi al Nord

Tempo di lettura: ~3 min

Weekend di forti contrasti meteo: dal caldo africano a temporali e grandine, con crollo termico fino a 10 gradi

Previsioni dettagliate e consigli utili per anziani, donne in gravidanza, bambini e animali domestici

Dopo settimane di dominio dell’anticiclone africano, che ha portato temperature roventi soprattutto al Sud, l’Italia si prepara a un brusco cambiamento del tempo. Una perturbazione atlantica è in arrivo, e già nelle ultime ore si sono registrati i primi segnali di cedimento della stabilità atmosferica, con temporali violenti segnalati in Lombardia, in particolare nella zona di Como.

Il weekend sarà segnato da un’intensa instabilità al Nord, mentre il Sud continuerà a fare i conti con il caldo estremo.

Sabato 5 luglio: il maltempo avanza da Nord-Ovest

Le prime regioni a fare i conti con il cambiamento saranno Piemonte orientale, Lombardia centro-orientale, Trentino-Alto Adige, Veneto occidentale ed Emilia. Qui il cielo si presenterà nuvoloso fin dal mattino, con rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento.

Sul resto del Paese, la situazione resterà perlopiù stabile: sole e caldo domineranno il Centro, il Sud e le Isole Maggiori, dove le temperature massime potranno raggiungere picchi di 36-37°C. Attenzione al rischio di colpi di calore, in particolare nelle ore centrali della giornata.

Domenica 6 luglio: peggioramento diffuso e calo delle temperature

Il vero break estivo si concretizzerà tra il pomeriggio e la sera di domenica. Il Nord sarà investito da una nuova e più estesa ondata di maltempo. Le zone più colpite saranno le Alpi, le Prealpi, le pianure del Nord-Ovest e i settori settentrionali della Toscana. Sono attesi forti temporali, nubifragi localizzati e grandinate intense, a causa dei contrasti termici tra masse d’aria molto differenti.

Il Centro Italia, seppur in parziale tenuta, potrebbe vedere un aumento della nuvolosità nelle regioni tirreniche. Al Sud e sulla Sicilia orientale, invece, saranno possibili isolati temporali di calore nelle ore pomeridiane.

Il calo termico sarà marcato: al Nord le massime scenderanno anche sotto i 30°C, con un abbassamento percepibile anche in Toscana. Al Sud invece il caldo persisterà, con temperature che sfioreranno ancora i 37°C nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Puglia.

Consigli utili per la popolazione fragile e gli amici a quattro zampe

Con un cambiamento così drastico delle condizioni atmosferiche, è importante prestare attenzione ad alcune categorie particolarmente esposte:

Anziani

Evitare uscite nelle ore calde, soprattutto al Sud.

Nei giorni di pioggia e temporali, attenzione ai marciapiedi scivolosi.

Mantenere un’adeguata idratazione anche con l’abbassamento delle temperature.

Donne in gravidanza

Limitare l’esposizione al sole nelle ore di punta.

In caso di spostamenti, preferire ambienti climatizzati ma non troppo freddi.

Evitare viaggi in auto nelle ore più calde, specie al Sud.

Bambini

Evitare giochi all’aperto nelle ore centrali della giornata.

In caso di temporali, tenere lontani i bambini da zone alberate e corsi d’acqua.

Prestare attenzione agli sbalzi termici tra ambienti climatizzati e l’esterno.

Animali domestici

Non lasciarli mai in auto, nemmeno per pochi minuti.

Evitare passeggiate sull’asfalto caldo: può causare ustioni ai cuscinetti.

Tenere al riparo cani e gatti durante i temporali per evitare stress e fughe.

Conclusione

Il weekend segnerà una fase di forte transizione climatica sull’Italia, con un contrasto netto tra Nord e Sud. Da una parte, il ritorno dei temporali e un calo termico sensibile; dall’altra, la persistenza del caldo africano. Una combinazione che impone attenzione, soprattutto alle categorie più fragili e agli animali domestici. Restare aggiornati sulle allerte meteo regionali e adottare comportamenti prudenti è fondamentale per affrontare al meglio questa fase delicata.

