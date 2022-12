Progettazione BIM, il Collegio dei Geometri di Palermo sigla una convenzione con la società Eureka Engineering: “Interessanti scenari e possibilità di crescita professionale per la categoria”

Un protocollo d’intesa tra il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo e la società Eureka Engineering per l’attivazione di corsi di formazione professionale dedicati alla progettazione BIM, acronimo di Building Information Modeling, sempre più diffusa in Italia con sviluppi continui sotto il profilo tecnico e legislativo.

Si tratta, in sintesi, di un sistema informativo digitale della costruzione, composto dal modello 3D integrato con i dati dell’edificio.

La nota caratterizzante del BIM è racchiusa nella possibilità di generare un modello informativo dinamico, interdisciplinare e condiviso che contiene le informazioni sull'intero ciclo di vita dell'opera, dal rilievo al progetto ed alla costruzione fino alla demolizione e alla dismissione.

Una vera e propria rivoluzione digitale nel settore dell’edilizia, che incrocia il Nuovo Codice Appalti e coinvolge varie professioni tecniche in merito alla gestione delle fasi di costruzione di un’opera.

A sottoscrivere l’accordo, il presidente del Collegio dei Geometri di Palermo Santo Rosano e gli architetti Marco Montalbano e Gianluca Porrello, dirigenti del centro di formazione professionale d’eccellenza che ha sede a Palermo.

“Per i geometri – spiega Santo Rosano – la progettazione BIM rappresenta un’opportunità molto interessante, legata a nuovi scenari di crescita professionale, sia sul territorio nazionale che europeo”.

“Ecco perché – aggiunge – si è ritenuto necessario procedere alla stipula dell’accordo che, in termini formativi, offre ai geometri corsi e masters on line, con un costo agevolato per gli iscritti al Collegio”.

I corsi danno diritto ai crediti di formazione professionale ai partecipanti, ai quali verranno rilasciate certificazioni Autodesk, Acca, Sketchup e Lumion.