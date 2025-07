Pulizia dei burroni, interventi di Comune di Botricello e Consorzio di Bonifica

Tempo di lettura: ~2 min

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e pulizia dei burroni e dei fossi di scolo presenti sul territorio comunale.



Si tratta di interventi possibili, sin dal primo anno dall’insediamento di questa maggioranza, grazie alla proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Botricello e il Consorzio di bonifica.

Il primo lavoro di messa in sicurezza è stato svolto nel quartiere Santa Maria, zona agricola ad alto rischio allagamenti, su cui l’Ente comunale sta rivolgendo sempre più attenzione.



Un segnale fortemente voluto da entrambe le istituzioni coinvolte, le quali hanno inteso dimostrare in maniera tangibile la volontà di recupero nei confronti di questa area.



Il secondo intervento ha riguardato il burrone di via Zaccagnini/Villaggio Carioca, considerato che si tratta di uno dei fossi principali che attraversano il paese.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori lavori su tutti i principali burroni presenti nel paese.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha espresso parole di apprezzamento per la proficua collaborazione con il Consorzio, che si protrae sin dall’inizio della legislatura:



“Il Consorzio di bonifica ha da sempre dimostrato grande attenzione per il territorio e per Botricello in particolare, per questo non posso che esprimere un plauso nei confronti di tutte le componenti.



C’è una vera e profonda attenzione che si traduce in interventi di prevenzione e di pulizia che stanno dando i loro frutti.



Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, consapevoli che l’assetto idrogeologico del nostro territorio ha bisogno di azioni mirate e di interventi concreti.



Noi saremo sempre disponibili a dialogare con chi vorrà seguirci su questa strada”.