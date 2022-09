Raid a Diamante, 4 giovani cosentini da auto sparati anche colpi pistola, arresti

DIAMANTE (CS), 16 AGO - Sono quattro giovani cosentini le persone arrestate, e poste ai domiciliari, a Diamante, dai carabinieri della Compagnia di Scalea, come protagonisti del raid di ieri pomeriggio nel centro del comune del Tirreno.



Gli arrestati sono tre ragazzi di 20, 22 e 23 anni e un trentaquattrenne accusati di possesso di arma clandestina e oggetti atti ad offendere, lesioni personali e violazioni delle norme in materia di misure di prevenzione.



Dalla prima segnalazione giunta al 112 che riferiva di quattro persone a bordo di un'auto che avevano sparato colpi d'arma da fuoco i militari si sono messi sulle loro tracce allertando tutte le pattuglie presenti sul territorio.



Determinante per individuare il quartetto è stata una seconda telefonata con la quale si indicava la presenza dell'auto nel centro di Diamante. I quattro arrivati nella cittadina hanno infatti aggredito senza alcuna ragione un ragazzo del posto colpendolo con calci e pugni.



Gli aggressori, inoltre, secondo quanto riferito, impugnavano una pistola clandestina e un manganello telescopico seminando il panico tra i turisti fino a quando sono giunti i carabinieri che hanno bloccato i quattro, due dei quali si stavano dando alla fuga. I militari, successivamente, hanno sequestrato l'arma, una pistola calibro 22, il manganello e 3 grammi di marijuana accertando che uno di loro era allo stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Cosenza. (Immagine di repertorio)