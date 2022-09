Reggio Calabria: brogli elettorali 2020, 5 arresti. Operazione della Polizia, ipotesi reato alterazione del voto

REGGIO CALABRIA, 03 MAR - La Polizia sta eseguendo un'ordinanza di cautelare a carico di sei persone nell'ambito dell'inchiesta su presunti brogli elettorali in occasione delle elezioni amministrative del settembre 2020 al Comune di Reggio Calabria.



In particolare, personale della Digos di Reggio Calabria, coordinato dalla Procura, sta eseguendo l'ordinanza del gip che dispone cinque arresti domiciliari e un provvedimento di sospensione dall'esercizio pubblico. I sei sono indagati, a vario titolo, per alterazione del voto, falsità ideologica in atto pubblico ed abuso d'ufficio. I particolari saranno resi noti alle 10.30 in una conferenza stampa on line.