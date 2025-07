Ritrovato Allen a Ventimiglia: il bambino scomparso a Latte è vivo e sta bene

Tempo di lettura: ~3 min

Lieto fine a Ventimiglia: ritrovato il piccolo Allen Barnard Ganao dopo due giorni di angoscia

Dopo ore di apprensione, si conclude con un sospiro di sollievo la vicenda che ha tenuto col fiato sospeso la comunità di Ventimiglia e non solo: Allen Barnard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì 11 luglio da Latte, frazione del comune ligure, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni. Le sue tracce si erano perse nei pressi del campeggio “Por la Mar”, dove si trovava in vacanza con la famiglia.

La scomparsa: un attimo di distrazione e l’inizio delle ricerche

La dinamica della scomparsa è tanto semplice quanto tragica nella sua imprevedibilità: mentre il padre era impegnato a montare la tenda, il piccolo Allen si sarebbe allontanato da solo, uscendo dal campeggio e attraversando una strada nei pressi di un supermercato frontaliero, a pochi passi dal confine con la Francia. Da lì, avrebbe proseguito verso una zona collinare, dove è poi stato individuato.

Le ricerche: uno sforzo collettivo senza precedenti

Non appena è stato lanciato l’allarme, è scattato un imponente dispositivo di ricerca. Centinaia di persone, tra carabinieri, polizia, vigili del fuoco, unità cinofile, soccorso alpino, speleologi, sommozzatori, volontari e cittadini si sono mobilitati per trovare Allen. A supportare le squadre a terra, anche droni e cani molecolari, in un’area impervia e vasta.

Il ritrovamento: Allen era nascosto in un casolare

Dopo due notti all’aperto, il piccolo è stato finalmente trovato in un casolare abbandonato situato su una collina non lontana dal campeggio. Secondo le prime ricostruzioni, Allen — che soffrirebbe di una forma di autismo — avrebbe camminato per circa tre chilometri prima di rifugiarsi nel rudere. Fondamentale è stato l’intervento di un passante, che lo avrebbe notato e segnalato la sua presenza alle forze dell’ordine.

L’emozione del ritorno: tra applausi e abbracci

Allen è stato riportato in braccio dai soccorritori al campeggio dove la famiglia e numerosi presenti lo attendevano. Un lungo applauso ha accompagnato il suo ritorno, mentre il piccolo veniva affidato alle cure dei sanitari per una valutazione delle sue condizioni. Per fortuna, Allen sta bene, nonostante lo spavento e le difficili ore trascorse da solo.

Le dichiarazioni del sindaco e le indagini in corso

Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, ha voluto subito condividere la notizia sui propri canali social:

“Il bambino è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto”.

Resta da chiarire la posizione di un uomo che ieri avrebbe riferito di aver dato un passaggio al bambino: le forze dell’ordine stanno verificando la sua testimonianza per accertare eventuali responsabilità o incongruenze.

