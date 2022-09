Rossini Lo stravagante, la nuova opera di Maria Primerano in libreria a Giugno

CATANZARO, 17 MAG - Sarà in libreria in giugno Rossini Lo stravagante a opera di Edizioni Helicon, Arezzo, il nuovo testo della scrittrice catanzarese nonché cardiologa Maria Primerano, autrice assai creativa che realizza un proprio canone sulla riscrittura della storia, del passato e del mito, correndo dietro a favole e sogni e ricercando Arte e Bellezza, come si legge dalla copertina.

Rossini Lo stravagante è un percorso leggero della penna in mezzo ai ricordi della vita dell’Artista, gli incubi, gli aneddoti e le curiosità, gli inattesi rivolgimenti, le inimmaginabili sorprese, tra i tonfi e i trionfi in società, le tante avventure amorose vissute audacemente nell’al di qua e i tanti divertenti incontri e ritrovamenti nell’al di là.

Il tutto narrato con spensieratezza e creatività, alla maniera di un cahier d'esquisses, vale a dire un taccuino d’appunti stipato di musica, memorie, reminiscenze e souvenirs, assieme al Maestro con cura elaborato, mangiando, amando, cantando e digerendo perché:

“Mangiare, amare, cantare e digerire sono i quattro atti di quell'opera comica che è la vita e che svanisce come la schiuma d’una bottiglia di champagne. Chi la lascia fuggire senza averne goduto è un pazzo”, come costui ben predicava sulla terra.

Maria Primerano ha pubblicato: L’anello stregato di Mozart Divertissement (2013), Tullio Pironti Editore; Le indemoniate Racconti fantastici di Tommaso Campanella al Cardinale Richelieu (2018), Tullio Pironti Editore, vincendo, in due anni, moltissimi Premi letterari nazionali e internazionali e classificandosi Autrice del Mozarteum di Salisburgo.