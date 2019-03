Ruby: pm ordina di non far vedere a nessun cadavere Imane Fadil

MILANO, 17 MARZO - Il pubblico ministero ha ordinato all'obitorio milanese che lo ha in custodia di non mostrare neppure a parenti e amici il corpo di Imane Fadil, la 34enne modella di origine marocchina e teste chiave nel processo Ruby morta il primo marzo per un possibile avvelenamento. "Non farla vedere a nessuno", e' la scritta che si legge sul fascicolo dell'obitorio, apposta da un funzionario del Comune. La disposizione dell'autorita' giudiziaria e' stata confermata da un addetto della struttura.