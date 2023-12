Sabato presentazione di «Silenziosa Luna» di Raffaele Gaetano

Sabato 2 dicembre alle 18.00 il Seminario Vescovile di Lamezia Terme ospiterà la presentazione del nuovo libro di Raffaele Gaetano dedicato al sublime nella poetica di Giacomo Leopardi.

L’opera, dal titolo Silenziosa Luna e altri sublimi leopardiani, si presenta come un sofisticato prodotto editoriale in cui le decennali e apprezzate ricerche dello studioso calabrese si accompagnano (e armonizzano) con dieci disegni originali appositamente realizzati dal noto artista Max Marra. Il tema del sublime, del resto, accompagna tutta l’opera leopardiana, per quanto il poeta vi faccia riferimento solo raramente.

Silenziosa Luna è pubblicata dall’editore LI (gruppo Libritalia), che ha inteso puntare su un’opera le cui raffinate caratteristiche editoriali (un cofanetto apribile con il libro e i dieci disegni originali di Max Marra), ne fanno uno dei prodotti più originali occasionati dai 225 anni dalla nascita del grande poeta recanatese.