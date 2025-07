San Giovanni in Fiore, Succurro annuncia restyling del cimitero

Tempo di lettura: ~2 min

San Giovanni in Fiore, al via il restyling del cimitero. La Sindaca Succurro annuncia i lavori per 170 mila euro

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di restyling del cimitero comunale di San Giovanni in Fiore, per un importo di circa 170 mila euro.

Lo annuncia la Sindaca Rosaria Succurro, che sottolinea l’importanza dell’intervento in termini di rigenerazione urbana e rispetto del luogo sacro dei defunti.

«Abbiamo una bella notizia da condividere. Dopo aver completato la costruzione dei nuovi loculi, tra pochi giorni – dichiara la Sindaca – inizieremo i lavori di sistemazione dei viali e dei marciapiedi del cimitero. È un’opera che consideriamo importante e doverosa, perché il camposanto è un luogo sacro, cui vanno garantiti decoro e cura».

L’amministrazione comunale guidata da Succurro aveva assunto da subito l’impegno di dare ulteriore dignità al cimitero, attraverso una serie di interventi mirati.

«Nostro intento – afferma la Prima Cittadina – è rendere questo luogo di riposo ancora più raccolto e di pace, affinché il dolore possa trasformarsi in memoria di sollievo. Anche questo, per noi, è un atto di rigenerazione urbana».

Questi lavori rappresentano un altro pezzo del progetto dell’Amministrazione Succurro, volto a coniugare sviluppo e attenzione al patrimonio materiale e immateriale della città.

«San Giovanni in Fiore ha bisogno di bellezza e dignità ovunque. Prenderci cura del cimitero significa – conclude la Sindaca – rispettare la storia collettiva e le persone che ci hanno preceduto».

