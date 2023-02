Sanremo 2023, il comico Angelo Duro sarà ospite della seconda serata

Un altro spoiler sul Festival di Sanremo 2023. Secondo quanto ha annunciato Amadeus a “Viva Rai2”, il comico palermitano Angelo Duro sarà ospite della seconda serata.

Duro, noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma “Le Iene”, sta riscuotendo enorme successo nei suoi spettacoli teatrali che continuano a fare sold out.

Dotato di una comicità sprezzante e cinica, nei suoi show utilizza spesso un linguaggio contro il politicamente corretto che è diventato la sua cifra stilistica. Stamattina, durante il celebre format radiofonico condotto da Fiorello, è stato mandato in onda un video nel quale il presentatore della kermesse anticipava agli ascoltatori la presenza di Duro.

La reazione di quest’ultimo non si è fatta attendere: “Ma stai zitto, stai”, ha detto il comico che era presente all’annuncio, scatenando l’ilarità del pubblico. Intanto, è un momento d’oro per Duro: difatti, il suo spettacolo “Perché mi stai guardando” sta andando a gonfie vele, portandolo in giro per tutta Italia. Anche i precedenti spettacoli “Da vivo” e “Sono cambiato” hanno registrato numeri importanti.

Tra i vari impegni, ha trovato il tempo per dedicarsi alla scrittura. A tal proposito, nel 2018 è uscito il suo primo romanzo dal titolo “Il piano B” (edito Mondadori). Peraltro, il comico è molto seguito sui social, totalizzando 500 mila follower su Instagram, 138 mila iscritti sul proprio canale YouTube e 2 milioni di fan su Facebook.