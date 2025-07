Sciopero nazionale del trasporto aereo: cancellazioni e disagi in tutta Italia

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Disagi in tutta Italia per lo sciopero del personale di terra. Attive le fasce protette. Sul sito ENAC l’elenco dei voli garantiti.

Giornata di forti disagi negli aeroporti italiani a causa dello sciopero nazionale del trasporto aereo, che coinvolge il personale delle società di handling, ovvero le aziende responsabili dell’assistenza a terra per passeggeri e compagnie. La mobilitazione, indetta per l’intera giornata di giovedì 10 luglio, sta causando ritardi e cancellazioni in numerosi scali, con un impatto stimato su oltre 210.000 viaggiatori in transito, secondo quanto riportato da Italia Rimborso, società specializzata nella tutela dei diritti dei passeggeri.

Fasce orarie garantite e voli confermati

Nonostante lo sciopero, restano attive le fasce orarie protette, durante le quali le compagnie aeree sono tenute a garantire i servizi: dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00. L’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha pubblicato sul proprio portale istituzionale un elenco aggiornato dei voli garantiti, utile per verificare in tempo reale lo stato delle partenze.

Fuori da queste fasce orarie, numerosi voli – soprattutto nazionali e a corto raggio – risultano cancellati o soggetti a variazioni operative.

Diritti dei passeggeri: cosa fare in caso di volo cancellato

Chi subisce la cancellazione del volo ha diritto a ricevere assistenza da parte della compagnia aerea: dalla riprotezione su un altro volo, al rimborso totale del biglietto, fino alla fornitura di servizi essenziali come pasti, trasporti e sistemazioni in caso di lunghi ritardi.

Se il vettore non provvede in tempi ragionevoli, il passeggero può acquistare autonomamente un nuovo volo o sostenere le spese necessarie per raggiungere la destinazione. In tal caso è fondamentale conservare ricevute e scontrini per poter chiedere il rimborso successivo.

Va sottolineato, però, che lo sciopero è considerato una “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento UE 261/2004, quindi non dà diritto alla compensazione pecuniaria prevista per altri tipi di disservizio (da 250 a 600 euro). Rimane invece valido il diritto al rimborso delle spese aggiuntive documentate.

L’allarme di Italia Rimborso: “Viaggiatori spesso impreparati”

«Il mese di luglio segna l’apice della stagione dei voli – spiega Felice D’Angelo, CEO di Italia Rimborso – e stiamo registrando un aumento costante delle segnalazioni. Gli scioperi colgono spesso i passeggeri impreparati. Chi subisce una cancellazione e non viene assistito dalla compagnia può provvedere da solo e successivamente chiedere il rimborso.»

Ita Airways cancella 36 voli per sciopero del personale Assohandlers

Tra le compagnie coinvolte, Ita Airways ha comunicato ufficialmente la cancellazione di 36 voli, sia nazionali che internazionali, a causa dell’adesione allo sciopero da parte del personale delle aziende di handling associate ad Assohandlers.

La compagnia invita tutti i passeggeri con voli prenotati per il 10 luglio a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, tramite il sito ufficiale di Ita Airways o l’agenzia di viaggio presso cui è stato effettuato l’acquisto.

I viaggiatori interessati da cancellazioni o ritardi pari o superiori alle cinque ore potranno modificare gratuitamente la prenotazione oppure richiedere il rimborso del biglietto, purché la richiesta venga presentata entro il 16 luglio 2025.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti