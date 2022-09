Scuola: domani a Pizzo inaugurazione anno con Mattarella. Ci sarà anche Ministro dell'Istruzione, Bianchi.

PIZZO, 19 SET - Sarà Pizzo ad ospitare quest'anno 'Tutti a Scuola', l'annuale cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico. "La comunità scolastica dell'istituto omnicomprensivo della città - é detto in un comunicato del Ministero dell'Istruzione - accoglierà domani, a partire dalle 16.30, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ed alcune delegazioni di studentesse e studenti in rappresentanza degli istituti di tutta Italia.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, con la conduzione di Andrea Delogu e Flavio Insinna". "Protagoniste dell'evento - si aggiunge nella nota - saranno le scuole selezionate dal Ministero dell'Istruzione per aver realizzato i migliori percorsi didattici sui temi della legalità e della cittadinanza. Con il videoclip 'Diversi ma in fondo uguali', le bambine e i bambini dell'istituto comprensivo '5 Bologna'-Scuola secondaria di I grado 'Testoni Fioravanti' di Bologna, dimostreranno come in un contesto multietnico la diversità possa essere vissuta al di fuori degli stereotipi.

Le alunne e gli alunni dell'Istituto 'I.O. Griselli' di Montescudaio (Pisa) promuoveranno una riflessione sui diritti dei bambini attraverso il canto e la recitazione. L'istituto comprensivo 'Jannuzzi - Mons. Di Donna' di Andria (Bat) proporrà una coreografia che esprime inclusione e fiducia sulle note di 'Abbi cura di me' di Simone Cristicchi. Le sbandieratrici dell'istituto comprensivo 2 di Sant'Agata de' Goti (Benevento), con il loro vessilli d'Italia e d'Europa, porranno l'attenzione sul tema della cittadinanza, mentre le ragazze e i ragazzi dell'istituto omnicomprensivo statale 'Bruno - Vinci' di Nicotera (Vibo Valentia) racconteranno come hanno ideato e realizzato 'Bat Stick-le difficoltà non fan la differenza', un bastone elettronico per persone ipovedenti.

Il lavoro del XIII istituto comprensivo 'Archimede' di Siracusa ripercorrerà l'esperienza di vita e l'impegno di madri, mogli e sorelle di vittime di mafia, messaggere di legalità. Infine, con le studentesse e gli studenti dell'istituto statale di istruzione secondaria superiore 'Paolo Frisi' di Milano, che hanno avuto la possibilità di formarsi con lo chef Davide Oldani, si farà un'incursione sul Made in Italy".

"Ad unirsi alla festa della scuola - riferisce ancora il Ministero dell'Istruzione - ci saranno anche alcuni campioni olimpici e paralimpici di Tokyo 2020, accompagnati dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Si tratta di Caterina Banti, Monica Graziana Contrafatto, Marcell Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi e Giulia Terzi. Sarà presente anche il calciatore Leonardo Spinazzola, campione d'Europa con la Nazionale italiana. Tra gli ospiti musicali il Coro dello Zecchino d'Oro, Tancredi e Massimo Ranieri, che canterà dal vivo con un'orchestra di 25 elementi, composta dai migliori allievi dei conservatori itlaiani e diretta dal maestro Leonardo De Amicis".

"La cerimonia 'Tutti a Scuola' - conclude il comunicato - potrà essere seguita anche sui canali social del Ministero dell'Istruzione attraverso l'hashtag #TuttiAScuola".