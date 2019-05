Scuola: sciopero e manifestazione di alcune sigle sindacali

ROMA, 17 MAGGIO - Alcune sigle sindacali come i Cobas, Unicobas e Anief hanno indetto uno sciopero del personale della scuola per oggi 17 maggio contro l'autonomia differenziata e in difesa dell'istruzione pubblica. E' prevista una manifestazione nazionale davanti al Parlamento a Piazza Montecitorio che è stata anticipata alle ore 9 (era prevista per le 10) a causa del previsto sciopero dei trasporti. Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda scuola che inizialmente avevano proclamato anch'essi lo sciopero per il personale della scuola per oggi, lo hanno sospeso dopo il raggiungimento di un accordo con il governo il 24 aprile scorso. L'Usb invece ha scioperato il 10 maggio scorso.