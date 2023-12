Scuola virtuosa. Don Milani Sala di Catanzaro: eccellenza culturale al concorso Ali sul Mediterraneo. Tutti i dettagli

Alunni e insegnanti celebrati per l'impegno nella gioia culturale. Si è svolto venerdì, 13 ottobre 2023, per le vie di San Pietro a Maida il Corteo della Cultura, organizzato dall’Associazione Ali sul Mediterraneo ed in particolare dal creativo prof. Nico Serratore, dalla direttrice artistica e stilista Cristina Medaglia e dal volontario della cultura Francesco Caccavari.

Un tour ricco di storie e di immagini con le 140 serrande artistiche raffiguranti la civiltà contadina.

Gli studenti delle scuole presenti alla manifestazione, accompagnati dai rispettivi docenti, dalla protezione civile e dalla polizia locale, si sono fermati al Palazzo della Cultura di San Pietro a Maida per ascoltare le nomination del concorso di arte e scrittura creativa “Alessandra Medaglia”.

Tra le scuole candidate alla finalissima che si terrà durante il Gran Galà del 24 novembre per il concorso di Arte e Scrittura dal titolo “Un’idea per la mia Calabria”, anche il DON MILANI SALA di Catanzaro con punteggi altissimi per il numero di alunni coinvolti, per l’elevata qualità degli elaborati e per il grande impegno e collaborazione con il territorio.

Le scuole presenti hanno ricevuto in dono le brochure turistiche di San Pietro a Maida realizzate dalla stilista Cristina Medaglia e tanti libri per arricchire le biblioteche scolastiche e per un salutare scambio libri fra studenti.

Complimenti agli organizzatori che da dieci anni impreziosiscono di appuntamenti culturali l’intera Calabria e non solo. La prossima tappa sarà, infatti, il gemellaggio culturale tra Cerchiara, Città del Pane e San Pietro a Maida con il suo pluripremiato olio d’oliva.

E infine, complimenti agli alunni del Don Milani, sempre pronti a prendere parte, insieme ai loro instancabili insegnanti, a tutto ciò che, citando un’espressione di Serratore, è GIOIA CULTURALE.