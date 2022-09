Scuole virtuose. All' I.C Don Milani Sala di Catanzaro, full immersion di lingua inglese.

CATANZARO, 23 SETT. - È stato un entusiasmante e coinvolgente campus quello di madrelingua inglese, che ha visto impegnati gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del Ic Don Milani Sala.

Il progetto PON dal titolo “Competenti si diventa,” fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Cinzia Emanuela De Luca, articolato nei due moduli “English all around us” per la scuola primaria e “Enjoying English” per la scuola secondaria di 1°grado, si è proposto come obiettivo quello di offrire agli studenti dell’I.C. Don Milani Sala una formazione che gli consenta di acquisire e di potenziare la capacità di comunicare e interagire in L2 e che rafforzi il loro livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua e delle conoscenze grammaticali attraverso l'atto pratico.



Un'esperienza questa che ha permesso agli alunni di interagire con figure professionali, che hanno rappresentato uno stimolo maggiore sia per quanto riguarda la comprensione che la produzione orale.

I discenti inoltre, sono stati coinvolti in attività divertenti e stimolanti, basate prevalentemente sul gioco-sport, sulla musica e sulla pratica orale. Il progetto è stato articolato per una durata di 30 ore che si sono svolte in orario antimeridiano e si è concluso con una manifestazione finale in presenza del Dirigente Scolastico dei genitori e con la partecipazione dell’Assessore all’istruzione del Comune di Catanzaro, Dott.ssa Daniela Carrozza.



Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla preziosa presenza degli esperti di madrelingua inglese dell’Associazione William Shakespeare , del prof. Raffaele Nasti e in particolare dalla referente professoressa Elisabetta Vitale e delle due tutors Giusy Maraziti e Anna Provenzano che con passione e dedizione hanno permesso che si realizzasse in così poco tempo questa meravigliosa esperienza.