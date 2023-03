“Secondo me, secondo te”: ecco il nuovo singolo di Walter Perri

Il nuovo singolo di Walter Perri “Secondo me, secondo te”, è uscito sulle principali piattaforme d’ascolto ed il relativo video clip potrà essere visto tra qualche giorno su Youtube e Youtube Music.

Il brano è stato registrato a Milano lo scorso mese di gennaio, negli studi della GRecords, con l’arrangiamento e la produzione di Gabriele Fersini.

L’edizione musicale è stata curata da Domenico Gallotti mentre le strategie di promozione e comunicazione sono state messe in campo da EliteMusic, agenzia milanese specializzata.

Come già anticipato, “Secondo me, secondo te” è un brano pop con atmosfere funky e il testo, come già spiegatoci da Walter “...è un’interrogazione interna ad una coppia… Un invito ad esprimere le proprie rispettive opinioni sulla fase di stanca del rapporto.”

Si tratta di un passaggio importante nella carriera artistica del cantautore, che è riuscito ad affacciarsi così negli ambiti più professionali della produzione musicale italiana.

Sentito nuovamente, Walter ci ha assicurato che la canzone pubblicata a Milano, fa parte di un più ampio progetto discografico, condiviso con la produzione, da realizzarsi nei prossimi mesi.

A Walter le congratulazioni e gli auguri di successo da parte di tutta la redazione di Infooggi.