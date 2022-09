SGF. Donne e Diritti: al via la Rassegna letteraria ideata da Donne e Diritti

SAN GIOVANNI IN FIORE 24 OTT. - Ieri, 23 ottobre 2021, è iniziata la IV edizione della Rassegna letteraria "Emozioni d'inverno" che culminerà, il 18 agosto 2022,nella seconda Edizione delPremio letterario "Città di San Giovanni in Fiore .

Il primo libro presentato è stato" Il grido del silenzio " di Bakhita Ranieri, testo che narra la storia di due donne, madre e figlia, che subiscono e guardano la violenza inflitta nella loro casa da Antonio, marito e padre violento.

Per il tema trattato si è scelto di organizzare l'evento nel Centro Antiviolenza Mirabal, nato per volontà di Donne e Diritti, l'associazione femminile di San Giovanni in Fiore.

La serata è stata carica di emozioni, e il Centro è diventato luogo di anima e cuore, l'autrice Bakhita Ranieri, ha incantato il pubblico numeroso, attento, caloroso.

La violenza nelle mura domestiche deve essere denunciata, affrontata e superata, perché le Donne devono avere la possibilità di rompere il vetro del dolore e ricominciare a vivere., come hanno evidenziato le operatrici del centro, Raffaela Sibio, Angela Veltri e Marie-lise Succurro.

Sulla stessa linea anche Marta Picardi del Centro antiviolenza di Paterno Calabro che ha avvicinato la storia di Teresa alle tante Donne che, in tutta la Calabria, sono vittime di violenza e ha indicato la strada per superarla.

Il dibattito, dopo la presentazione, è stato animato dagli interventi delle associate di Donne e Diritti, Lina Comito, Serafina Audia, Maria Gabriella Militerno, Mirella Marasco che hanno apportato spunti di riflessione molto forti.

I saluti istituzionali sono stati curati dalla consigliera comunale di Paterno Calabro, Nadia Spina, che ha portato anche i saluti del sindaco Lucia Papaianni, impossibilitata a presenziare per impegni già assunti.

Una serata di cultura e sociale resa calorosa dalla presenza di tantissime associate di Donne e Diritti che sono rimaste ad ascoltare, con gli occhi lucidi dall'emozione, fino alla fine, anche le più mature, e i loro capelli bianchi hanno colorato le emozioni d'inverno.