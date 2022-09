SGF. Sinadaca Succurro, dall'1° luglio parte "Estate al Nido". Leggi i dettagli

San Giovanni in Fiore, dall'1° luglio parte "Estate al Nido", la sindaca Succurro: "Dalle ore 8 alle 19 prendiamo in cura i più piccoli e aiutiamo le famiglie"

SAN GIOVANNI IN FIORE 30 GIUG - Partirà giovedì 1° luglio Estate al Nido, iniziativa del Comune di San Giovanni in Fiore che non ha precedenti in città. Nei giorni feriali, nel ristrutturato asilo nido comunale di via XX Settembre verranno seguiti gratuitamente 20 bambini, di età compresa tra 0 e 36 mesi».



Lo rende noto la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che spiega: «Diamo un servizio ai più piccoli e alle famiglie, in una struttura attrezzata, adeguata e rimessa a nuovo grazie all’impegno della nostra amministrazione, che punta molto sulle politiche per l’infanzia, l’educazione, la formazione e l’assistenza sociale. Nello specifico, per tutta l’estate, ma anche dopo, l’asilo sarà aperto dalle ore 8 del mattino fino alle ore 19. L’attività sarà gestita dalla cooperativa vincitrice della gara pubblica, come previsto dalla legge, e saranno impiegate 9 figure specializzate, tutte di San Giovanni in Fiore, assunte con regolare contratto e tutte con i requisiti richiesti. Si tratta di 5 educatori, 1 coordinatore, 2 ausiliari e un addetto amministrativo». «Investiamo molto sui bambini, con l’obiettivo di aiutare le famiglie, che dunque – precisa la sindaca – avranno un buon punto di appoggio e riferimento, come pure nuove occasioni di socializzazione, sempre nella massima sicurezza.



I nostri predecessori stavano perdendo preziose risorse del Piano di azione e coesione, parliamo di quasi 140 mila euro, che noi siamo riusciti a recuperare grazie al rapporto istituzionale instaurato con il responsabile ministeriale delle misure, il prefetto Angelo Carbone». «Le famiglie interessate all’iniziativa Estate al Nido – conclude la sindaca Succurro – potranno rivolgersi all’ufficio Scuola, in municipio, per l’iscrizione dei loro piccoli. Continuiamo a lavorare per garantire servizi moderni e per cambiare il volto della città, a partire dall’ambito sociale .