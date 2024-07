Sicurezza e tutela ambientale, 300 studenti a lezione in spiaggia a Botricello

BOTRICELLO - Circa 300 studenti delle scuole di Sersale e Botricello hanno partecipato, questa mattina, ad una splendida iniziativa sulla spiaggia di Botricello dedicata alla sicurezza in mare e alla salvaguardia ambientale. La manifestazione è stata promossa, in collaborazione, dall’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Botricello, dall’Istituto di Istruzione Superiore di Sersale, dalle Amministrazioni Comunali di Botricello e di Sersale, dalla Società Italiana Cani di Salvamento (Sics) e dalla Capitaneria di Porto.

Gli studenti hanno potuto seguire le operazioni di salvataggio in mare messe in atto con la partecipazione di una Motovedetta della Guardia Costiera e con le unità cinofile della Sics con cui il Comune di Botricello collabora in maniera proficua da due anni.

Oltre alle tecniche di sicurezza e salvamento in mare, fondamentali anche le attenzioni rivolte alla salvaguardia della spiaggia e del litorale, con i volontari della Sics che hanno sottolineato l’impegno di ciascuno per la difesa dell’ambiente.

Ad accogliere gli studenti in spiaggia erano presenti il Sindaco Saverio Simone Puccio con diversi amministratori comunali, il Comandante della Stazione Carabinieri Mar. Ca. Davide Lombardo, la dirigente scolastica Isabella Marchio e il personale docente delle scuole coinvolte nel progetto. Fondamentale proprio la collaborazione tra Enti coinvolti e il personale scolastico che ha dimostrato grande attenzione sui temi della sicurezza in mare e della tutela dell’ambiente.

Già nei mesi scorsi, gli alunni sono stati coinvolti in un incontro con Capitaneria di Porto e Sics, mentre oggi le iniziative si sono spostate direttamente in spiaggia.

Molto soddisfatto il Sindaco Puccio: “Devo ringraziare tutti i protagonisti di questo splendido percorso. Botricello è comune guida nel comprensorio rispetto al coinvolgimento delle unità cinofile per la sicurezza in mare, dal momento che per primi, in questa zona, abbiamo promosso questa iniziativa grazie alla proficua collaborazione con la Sics. L’avere ospitato centinaia di studenti sulla nostra spiaggia – ha aggiunto il Sindaco – rappresenta poi un ulteriore motivo di orgoglio per il nostro paese, nello spirito di condivisione e collaborazione con tutte le realtà del comprensorio”.