Siderno: Fragomeni e Sergi, eletti nella “Conferenza Sindaci ASP” e “Consulta salute mentale”

SIDERNO (RC), 07 MAG - Buona la prima! Chiusa in maniera positiva la prima seduta dell’Assemblea Generale dei Comuni della locride (42 Comuni) indetta e presieduta dal neo Presidente, Vincenzo Maesano (Sindaco di Bovalino). Ricordiamo che Maesano è stato eletto appena una settimana fa dopo numerosi mesi di vuoto nell’incarico, l’ultimo presidente era stata Caterina Belcastro, Sindaco di Caulonia. L’Assemblea si è svolta ieri nella Sala Consiliare del Comune di Siderno, con inizio alle ore 08.00 ed aveva all’ordine del giorno i seguenti due punti: 1. Nomina del componente del Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci ASP di Reggio Calabria; 2. Nomina del componente della Consulta della salute mentale ASP di Reggio Calabria.

Nel corso dell’Assemblea sono stati eletti: Maria Teresa Fragomeni, Sindaco di Siderno, in qualità di rappresentante del Comitato dei Sindaci della locride, all’interno della Conferenza dell’ASP di Reggio Calabria; Rosario Sergi, Sindaco del Comune di Platì, sempre in rappresentanza dei Comuni locride, nella Consulta della salute mentale dell’ASP reggina.

Le dichiarazioni.

Presidente dell’Assemblea dei Comuni della locride, Vincenzo Maesano:

“Lo spirito che ci anima è quello di riprendere il cammino che era stato interrotto nei mesi scorsi, un cammino che ci vedrà sempre in prima linea così come siamo abituati a fare noi Sindaci. La nostra deve essere un’azione che deve avere la forza di affrontare in maniera decisa le sfide che ci attendono, una su tutte quella sulla Sanità pubblica, con particolare riferimento allo sviluppo anche della medicina territoriale. E’ importante non perdere mai di vista i bisogni della gente e, quindi, anche dei nostri territori che, come sappiamo, già soffrono di forti carenze non solo infrastrutturali ed organizzativi ma anche e soprattutto di personale specialistico. Il nostro interesse deve essere rivolto non soltanto in direzione dell’ospedale di Locri, che rappresenta di certo la centralità del problema, ma si estende anche alla Casa della salute di Siderno ed a tutti gli altri avamposti del territorio che già l’anno scorso, nell’ambito del piano di impiego delle risorse messe a disposizione dal PNRR erano state inserite all’interno di un preciso atto aziendale di sviluppo. Impegno, autonomia e massima rappresentanza sono i requisiti essenziali per poter raggiungere gli obiettivi da centrare e, per questo, è altrettanto importante agire in maniera sinergica al fine di tutelare i nostri interessi in tema di salute”

Rappresentante della locride all’interno dell’ASP Reggio Calabria, Maria Teresa Fragomeni:

“Ho sempre sostenuto che il ruolo di rappresentanza all’interno della Conferenza ASP di Reggio Calabria è di fondamentale importanza perché, come sappiamo tutti, la sanità è uno dei problemi più critici non solo della nostra provincia ma di tutta la regione. Ciò che ci penalizza fortemente è la migrazione sanitaria, e per evitare ciò è necessario portare avanti tutti gli adempimenti necessari per pretendere non solo l’adeguamento delle strutture già esistenti ma anche l’arrivo assolutamente necessario di personale specializzato e di strumentazioni sanitarie avanzate al fine di mettere in atto quel sistema di prevenzione che contribuisce anche ad una minore spesa rispetto alle eventuali e successive cure da affrontare. Per questo, come locride, ci batteremo sempre per raggiungere questi obiettivi, in maniera di avere una sanità maggiormente attrattiva e riducendo di fatto quella che è la vera emorragia sanitaria, cioè la migrazione verso altri luoghi”

Rappresentante eletto per la Consulta della salute mentale – ASP di Reggio Calabria, Rosario Sergi:

“Parto dal presupposto che la nostra attenzione deve essere rivolta soprattutto ai più deboli e più fragili -ha detto Rosario Sergi, Sindaco di Platì e neo eletto nella Consulta della salute mentale- perché si tratta di persone che spesso vengono lasciati ai margini della società e che non beneficiano dei diritti che sono loro riservati. Quanto fatto oggi lo leggo come una evidente inversione di tendenza rispetto all’organizzazione sanitaria esistente attualmente sul territorio. Ringrazio l’Assemblea dei Sindaci per avermi voluto dare questo delicato ed importante incarico ed assicuro che metterò in campo tutte le mie conoscenze e competenze per far si che vengano erogati tutti quei servizi che spettano ai cittadini e cercherò, in ogni modo, di potenziarne degli altri. Il mio impegno sarà rivolto al raggiungimento di questi obiettivi, anche perché sono consapevole che il nostro territorio merita di avere una sanità all’avanguardia, una sanità che eviti finalmente alle persone di intraprendere il percorso della cosiddetta migrazione sanitaria verso altre regioni”

Alla luce di questi primi provvedimenti presi, l’inizio di Maesano in qualità di Presidente dell’AssoComuni della locride appare di un pragmatismo non solo utile, ma assolutamente necessario per invertire definitivamente la rotta e dare più slancio ad un organismo che non può e non deve mai più vivere la situazione di stallo che lo ha caratterizzato nell’ultimo anno, ne va del benessere comune e, la locride, come tutti sappiamo…non se lo può permettere!

Pasquale Rosaci