Silver haze: quali sono le caratteristiche di una delle varietà di cannabis più consumate

Parlare di cannabis accende sempre un dibattito ricco e diversificato tra chi è pro e chi è contro al suo utilizzo e, ancor di più, alla sua legalizzazione. Detto questo, sono molti i consumatori di cannabis, legale in Italia dal 2016 a determinate condizioni.

Tra le varietà che rientrano tra quelle più apprezzate c’è la Silver Haze, una qualità eccelsa nel mondo del cbd che si caratterizza per il livello di THC che può raggiungere il 14-21% e il gusto particolare.

Si tratta di una tipologia a predominanza sativa che ha origine nelle pregiate coltivazioni messicane, indiane, peruviane e thailandesi, che si è poi espansa fino all’Olanda per arrivare in tutto il mondo.

Oggi, la Silver Haze è uno dei tipi di cannabis più consumati anche in Italia che, ricordiamo, è il terzo paese in Europa per uso di questa sostanza.

Vediamo insieme quali sono le caratteristiche di questa varietà e quali effetti dà.

Effetti della Silver Haze

Va chiarito che gli effetti della Silver Haze dipendono dal soggetto che la utilizza, però ce ne sono alcuni più potenti di altri e, per questo, maggiormente presenti.

La sua particolarità di provocare un high (sensazione di leggerezza e vivacità mentale) di lunga durata e il suo aroma speziato la rendono, come già accennato, la preferita rispetto alle altre varietà in commercio.

Quali sono i suoi effetti? Eccoli spiegati di seguito:

Energizzante e positivo. Grazie all’alta concentrazione di cannabinoidi, riesce a mantenere il suo effetto per un lungo periodo. Il suo, in questo caso, è un effetto tipico di una varietà sativa.

Potenzia la creatività. Consumando la Silver Haze ne giovano la creatività e le attività sociali, ma anche il buonumore grazie alla produzione di serotonina.

Efficace contro vari malesseri. Quelli più noti sono l’emicrania, i dolori muscolari e il dolore cronico.

Rilassante. Essendo in grado di rilassare le tensioni permette, quindi, anche di fare sogni più sereni. In questo caso può essere utile anche vaporizzarla nella camera da letto.

Come si consuma la Cannabis?

La cannabis non si consuma soltanto attraverso il fumo. Sono, infatti, numerosi i prodotti ideati a base di questa sostanza che vanno dal balsamo, alla crema idratante, senza dimenticare le tisane e gli oli.

Ecco quelli più utilizzati:

Tisane. Ne esistono di numerose tipologie e composizioni come, ad esempio, la tisana detox di Beleaf o quella relax.

Oli. Diversi per una percentuale di Gbc che va dal 5 al 50%, sono utilizzati come antibatterico, ansiolitico, antinfiammatorio.

Cosmetici. Sembra bizzarro, ma anche la cosmetica fa largo uso di cannabis, in particolare per detergenti purificanti, creme nutrienti, sieri illuminanti e non solo.

Caramelle. Gli effetti della cannabis sono efficaci anche nelle caramelle come quelle energizzanti prodotte da Beleaf o quelle rilassanti.

In qualsiasi modo si decida di consumarla, la cannabis ha sempre i suoi effetti più o meno decisi, a seconda della percentuale presente nel prodotto che si acquista.

Come per tutti i prodotti di questo tipo, anche per la varietà Silver Haze, è necessario utilizzarla con la giusta consapevolezza.