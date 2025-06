Sindaci Greco e Torchia a confronto con l’Asp: 'Sanità da rafforzare, serve più attenzione ai piccoli comuni'

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

“La sanità, uno dei pilastri fondamentali della nostra società, è stata messa alla prova, negli ultimi anni, da diverse sfide;

soprattutto, in questo delicato settore vige la necessità di trovare un punto di equilibrio tra soluzioni che possano garantire servizi sanitari di qualità per i cittadini e l’esigenza di controllo della spesa pubblica, problematiche che i sindaci dei piccoli centri sentono in particolar modo e che, nonostante le difficoltà oggettive, sono sempre più determinati a lavorare per trovare delle vie d’uscita per il bene delle loro comunità, con la sponda preziosa delle istituzioni”.

Ѐ quanto hanno dichiarato, in una nota, il sindaco di Tiriolo, Domenico Stefano Greco, e quello di Miglierina, Marco Torchia, dopo l’incontro nella sede dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro tra i due primi cittadini e il commissario straordinario dell’Asp, generale Antonio Battistini, alla presenza del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro.

Torchia, nello specifico, si è soffermato sulla “tematica della Continuità assistenziale e delle postazioni di Guardia medica che spesso rimangono scoperte, soprattutto nei fine settimana;

una questione che abbiamo segnalato anche al prefetto”;

mentre Greco, che ha esordito parlando della medesima problematica, ha proseguito affrontando gli altri punti, cioè “il potenziamento dei servizi socio-sanitari del Polo sanitario di Tiriolo e l’Aggregazione funzionale territoriale (Aft), deliberata dall’Asp, però rimasta ancora sulla carta;

tutte criticità che accomunano tanti centri di un vasto comprensorio e che, una volta risolte, porteranno senza dubbio benefici alle comunità. Anche se – ha spiegato Greco – la mancate coperture delle Guardie mediche dipendono dalla carenza di camici bianchi;

però, in merito, il generale Battistini ha anticipato l’imminente pubblicazione di un nuovo concorso con modalità innovative per reclutare medici di Continuità assistenziale.

Inoltre, si è stabilito che l’Asp si attiverà per organizzare una conferenza territoriale socio-sanitaria tra i Comuni che ruotano attorno al Polo sanitario di Tiriolo”.

“Desideriamo ringraziare – hanno sottolineato Greco e Torchia - il generale Battistini e il consigliere regionale Montuoro per l’apertura e la sensibilità dimostrate verso una tematica cruciale, quale è appunto la salute, bene primario e diritto fondamentale della persona, che va difeso con ogni sforzo.

Siamo convinti che, con impegno e collaborazione, possiamo garantire un futuro migliore a tutte le nostre comunità”.

Dal canto suo, Montuoro ha “confermato l’attenzione del governo regionale per la sanità, ambito nevralgico in cui si stanno effettuando ingenti investimenti per dare risposte ai cittadini con un’offerta assistenziale sempre più moderna e di elevato livello qualitativo e momenti di dialogo e di confronto tra istituzioni come questo – ha concluso - sono sempre più necessari in un settore fortemente penalizzato da un lungo e dannoso periodo di commissariamento e che ora, finalmente, grazie all’azione strategica del presidente Occhiuto, sta risalendo la china”.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti