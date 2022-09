Software di contabilità, la leva vincente della gestione aziendale

Quando si tratta di gestire la contabilità della propria azienda, o di quella di un cliente, la disponibilità di un buon programma che consenta di tenere sempre sotto controllo l’avanzamento dei lavori, l’andamento di ogni business e gli indici principali di performance, costituisce certamente un must al quale è oggi giorno difficile rinunciare.

È proprio per questo motivo che disporre di un software per gestire la contabilità può rappresentare la vera e propria leva di successo per coloro i quali desiderano fornire un valore aggiunto alle proprie attività di gestione, tenendo sempre sotto monitoraggio le prestazioni aziendali, con flussi di lavoro automatizzati. Ma quali sono le caratteristiche di un buon software di contabilità?

Il cliente è al centro di tutto

Il punto di partenza della valutazione di un buon software per la contabilità non può che essere quello della centralità del cliente. Tutti i dati disponibili all’interno del CRM devono infatti essere attribuiti e orientati verso il cliente, permettendo pertanto di disporre di tutto il pacchetto informativo più utile per gestire in modo dedicato e capillare la specifica posizione.

In questo modo il professionista che desidera gestire in modo efficace la contabilità della clientela riuscirà a massimizzare la qualità della propria consulenza, dedicando il giusto tempo per la gestione del proprio business.

Semplice da utilizzare

Tra le principali caratteristiche di un software di contabilità non può che spiccare anche la sua semplicità di utilizzo. Considerato che il professionista che alimenta il programma potrebbe non essere un esperto informatico (nella maggior parte dei casi, è proprio questo lo scenario che si presenta dinanzi al software), è fondamentale che l’interfaccia sia intuitiva per ogni tipologia di contabilità, e dunque adatta anche al personale meno competente.

Riteniamo inoltre essenziale che tutti i dati della piattaforma siano costantemente aggiornati, in maniera che non vi sia alcuna necessità di effettuare alcuna elaborazione preventiva, e rendendo ancora più semplice il lavoro del consulente.

Pluralità di accesso

Un ulteriore elemento di attenta valutazione, da affrontarsi nel momento in cui ci si avvicina alla selezione della giusta piattaforma contabile, è quella dell’accessibilità da più punti. In questo senso, ci riferiamo non solamente al fatto che la consultazione della scheda contabile possa avvenire per uno o più account contemporaneamente, quanto anche che il titolare del programma possa scegliere come disciplinare gli accessi al software, a seconda di quelli che potrebbero effettivamente essere i contributi dei singoli collaboratori.

Una prova prima di comprare

Naturalmente, come avviene con la generalità dei programmi informatici, anche il software di contabilità potrà essere provato prima dell’acquisto. Proprio per questo motivo consigliamo a tutti coloro i quali volessero saperne di più di provare una demo o una versione test del software, al fine di rendersi conto che nel programma siano o meno presenti tutti i requisiti che sopra abbiamo brevemente riassunto, e tutti i valori aggiunti che potrebbero rendere un determinato software per la gestione contabile il proprio nuovo alleato per una professione più efficace, funzionale e di successo.