Speranza, ricerca Tls su anticorpi monoclonali è orgoglio

SIENA, 07 SET - "Esprimo apprezzamento e orgoglio per quello che viene fatto qui dai nostri ricercatori e scienziati. L'Italia da come sempre il proprio contributo a questa sfida mondiale. Lo stiamo facendo su tutto, qui a Siena, lo stiamo facendo sugli anticorpi monoclonali". Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza al termine della visita nel laboratori di Toscana Lifes Sciences, a Siena.



"I dati sono interessanti, ci sarà ancora molto da lavorare e da verificare ma apriamo una strada per avere cure certe e sicure che possano portarci a un risultato positivo rispetto a questa sfida drammatica che il Covid ha portato a tutta l'umanità", ha aggiunto il ministro. "E' un orgoglio per il Paese il fatto che questi ricercatori operino sul territorio nazionale. Abbiamo bisogno di costruire il massimo di sinergia possibile - ha concluso Speranza - È una sfida di tutta la nostra comunità nazionale e il governo nazionale darà il massimo sostegno a questo progetto".