Stallo sulla prescrizione, trattative sul 'Lodo Conte bis' Milleproroghe, slitta la tracciabilità per gli sconti fiscali

ROMA 6 FEB - Trattativa in salita nella maggioranza sulla prescrizione. M5s, Pd e Leu ragionano sul cosiddetto "lodo Conte bis": la prescrizione si fermerebbe solo in caso di condanna in primo grado confermata in appello. Bonafede nega trattative, dal Pd,

Orlando spera in un rinvio: "Ci darebbe modo di affrontare con più calma la riforma del processo penale". 32 gli emendamenti di relatori e governo sul Milleproroghe. Fino al 31 marzo sarà ancora possibile chiedere le detrazioni al 19% per alcune spese sanitarie, per i mutui o l'università, anche se i pagamenti sono stati fatti in contanti. Ruocco è la candidata del M5s alla presidenza della commissione banche.