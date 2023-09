Straordinaria Superluna Blu Illuminerà i Cieli Italiani il 31 Agosto: non perdete lo spettacolo! Ecco dove e come vederla

Domani 32 agosto potremo osservare una splendida superluna blu e lo si potrà fare anche dall'Italia!

Ma che cos'è una superluna blu? Ve lo diciamo subito, non aspettatevi di vedere una luna colorata di blu come nell'immagine qui sopra, solamente nei fogli da disegno dei vostri bambini potrete vederla, se vorranno, con questa tonalità.

Ma allora perchè si chiama superluna blu?

Prima di tutto, si ha una superluna quando il nostro satellite si trova nella fase di plenilunio (luna piena) e nello stesso tempo (o a poche ore di distanza) nel punto più vicino alla Terra (perigeo). In queste occasioni ci accorgeremo che la luna sarà un po' più grande del normale (7-10% in più) e che quindi la sua luminosità sarà maggiore (10-13% in più).

Ma perché blu? (Super)Luna Blu deriva in realtà solo dalla sua presunta rarità, in particolare dall’espressione inglese “once in a blue moon” (una volta ogni luna blu), che mira ad indicare qualcosa che non si verifica molto comunemente (anche se in realtà questo fenomeno avviene ogni 3-5 anni).



Negli anni si sono diffuse due definizioni di (Super)Luna Blu: l’originale è quella che si attribuisce alla terza luna piena in una stagione che ne contiene quattro. Tuttavia, in seguito, si è diffusa la stessa definizione anche per la seconda luna piena in un mese, come quella che ammireremo nell'ultimo giorno di Agosto (la prima è avvenuta il 1° Agosto).



Questa seconda definizione, in realtà, è frutto di un errore: la confusione fu fatta per la prima volta dall’astronomo dilettante James Hugh Pruett (1886–1955), che fraintese la base per il calcolo della “vera” Luna Blu, scrivendo che lo era la seconda luna piena in un mese in un articolo pubblicato sulla rivista Sky & Telescope nel 1946. Tale definizione errata da allora si diffuse, specialmente dopo essere stata citata nel popolare programma radiofonico chiamato StarDate, nel 1980 e poi apparsa come risposta in una versione del 1986 del gioco da tavolo Trivial Pursuit.

Oggi, peraltro, è ormai considerata come una seconda definizione piuttosto che un errore.

INFO e PREVISIONI METEO - L'orario in cui si potrà iniziare a vedere la Superluna Blu è le 20.04 del 30 Agosto 2023, ma per godere al meglio dello spettacolo il consiglio è quello di puntare la sveglia più tardi, in piena notte, diciamo alle 3.35 del 31 Agosto, ora in cui raggiungerà la sua fase massima.



Dopo il passaggio del ciclone POPPEA il tempo sull'Italia vedrà un generale miglioramento, ragione per cui per gran parte degli italiani potranno osservare facilmente questa superluna. (iLMeteo)

