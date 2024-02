Strategie di Mercato del Catanzaro 'Obiettivi Chiave per Centrocampo, Difesa e Attacco’

Il Club Giallorosso Intensifica gli sforzi per rinforzi cruciali nella finestra di mercato invernale

Una pedina per reparto è la missione in questa finestra invernale. Per la mediana piacciono Antonucci e Nagy. Antonini per la difesa obiettivo vicino. Moro più alla portata di Maric ma serve attendere.

Il mercato sta per entrare nel vivo e può essere declinato non solo al presente. Il Catanzaro guarda anche al futuro, nell’ottica di una programmazione che va avanti da due anni pieni. Non ci sono ancora colpi ufficiali e non è detto che ce ne siano prima della gara di Piacenza con la Feralpisalò, ma il Catanzaro sta accelerando per i rinforzi. Un attaccante, un centrocampista e un difensore, le caratteristiche ricercate sono quelle conosciute, i nomi sostanzialmente pure (Moro o Maric, Nagy, Amatucci o un mister X, Antonini), si tratta di aspettare in alcuni casi e di esplorare tutte le opportunità in altri.

Questione d’attesa. Come riportato dalla ‘Gazzetta del Sud’ l’innesto più imminente sembrava quello in difesa, perché i giallorossi hanno sostanzialmente strappato l’assenso di Matias Antonini al trasferimento a titolo definitivo dal Taranto con un contratto triennale. La palla è passata alla società pugliese, che vuole cedere il venticinquenne brasiliano, però sta cercando di alzare il più possibile la posta, sperando in un’asta che non si è verificata visto che il Brescia – l’altro club interessato al giocatore – ha virato su altri obiettivi dopo l’infortunio di Cistana (Leverbe del Pisa, per esempio). Quindi per Antonini è una questione di attesa perché la distanza fra le parti sarebbe minima e il brasiliano vuole cambiare aria e categoria, affrontando per la prima volta la Serie B.

L’altra richiesta. Da un lato all’altro del campo, un attaccante di peso è l’altra richiesta di Vivarini. Il club, in questo caso, di sondaggi ne ha fatti parecchi, anche in Serie A, e di quei sondaggi le punte che sono rimaste dopo la scrematura sono Mirko Maric del Monza e Luca Moro (in foto) che il Sassuolo ha prestato allo Spezia a inizio stagione. La porta per Maric resta aperta pur sapendo quanto sia complicato che il bosniaco torni in B: di sicuro non si muoverà se il Monza non prenderà un nuovo attaccante. Il corteggiamento su Moro è stato piuttosto insistente e nelle ultime ore avrebbe consentito di incassare l’apertura del ventiduenne al trasferimento che aveva rifiutato in estate. Lo Spezia non lo lascerà andare via prima di inserire in rosa una nuova punta (ai liguri interessa il palermitano Soleri), nel frattempo anche la Sampdoria e il Pisa starebbero continuando a pressare il ragazzo.

Emergenze da evitare. Quanto alla mediana, per evitare emergenze, è indispensabile un altro elemento da aggiungere a Pontisso in attesa che Ghion si riprenda dall’infortunio (e servirà tempo). Il baby Amatucci (2004) della Fiorentina è l’idea meno impegnativa perché si tratterebbe di un prestito fino a fine stagione, ma se il Catanzaro riuscisse a prendere qualcuno più esperto e pronto, sarebbe pronto a investire senza problemi pensando al futuro (perché comunque Ghion a fine stagione tornerà al Sassuolo).

Per questo, fra le ipotesi che il club sta vagliando in più direzioni, Adam Nagy del Pisa rimane concreta nonostante un primo rifiuto dei toscani: il ventottenne ungherese con oltre settanta presenze in nazionale (compresi due Europei) alzerebbe il livello del reparto.