Evento ESIDIA: Successo per l'IA e Digitalizzazione

Successo per “Governare l'Intelligenza Artificiale”: l'evento inaugurale dell’Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale, conquista spettatori e favori del pubblico.

Si è concluso con un successo di partecipazione l’evento inaugurale di ESIDIA - Ente Siciliano per l’Innovazione Digitale e l’Intelligenza Artificiale, dal titolo “Governare l'Intelligenza Artificiale”, tenutosi sabato 9 novembre in diretta LinkedIn, Facebook, YouTube e StreamYard.

L’evento ha visto un coinvolgimento entusiasta di partecipanti provenienti da tutta Sicilia ed oltre, accomunati dall’interesse per il futuro dell’intelligenza artificiale e della trasformazione digitale.

Il valore aggiunto dell’evento è stato senza dubbio la competenza degli speaker di prestigio: esperti di settore, imprenditori e professionisti dell’innovazione che hanno arricchito la discussione con interventi di alto livello.

L’evento è stato presentato dal fondatore di ESIDIA, Antonino Sapienza e dalla giornalista Maria Salomone che hanno illustrato la missione dell’ente e l’importanza di un approccio etico e inclusivo alla digitalizzazione ed accompagnato il pubblico attraverso i temi centrali dell’incontro.

Gli speaker, ciascuno con un contributo di valore, hanno esplorato diverse prospettive sull’innovazione, la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale:

• Lillo Irrera, esperto di innovazione digitale, ha aperto con lo speech “Modern Work alla siciliana, quando l’innovazione incontra la tradizione,” riflettendo su come l'innovazione possa integrarsi con la cultura locale.

• Andrea Oliva, Specialista IT, ha discusso di “L’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione: efficienza e qualità dei servizi”, illustrando l’impatto dell’AI sul miglioramento dei servizi pubblici.

• Gabriele Palazzolo, imprenditore digitale, ha presentato “Imprese Digitali: conoscenza e marketing acceleratori di sviluppo”, focalizzandosi su come marketing e conoscenza possano accelerare la crescita aziendale.

• Biagio Natoli, imprenditore IT, con lo speech “Messina Retrocomputing” ha esplorato la rilevanza della storia della tecnologia nella modernità digitale.

• Giando Santamaria, imprenditore ed esperto di AI marketing, ha condiviso “Social selling e agenti AI: come innovare le tue strategie online”, proponendo innovative ed inedite strategie digitali per l’impresa basate sull’AI.

• Gianluca Valentino, imprenditore nel settore telecomunicazioni, ha trattato “Colmare il divario digitale in Sicilia: sfide e opportunità per il futuro”, concentrandosi sulle sfide e sulle opportunità per una Sicilia più connessa.

• Giuseppe Lanza, neurologo e docente, ha discusso di “Innovazione digitale e sanità: opportunità e sfide dell'intelligenza artificiale in ambito medico”, sottolineando i benefici ma anche criticità dell’AI nel settore medico e sanitario.

• Giuseppe Trio, avvocato ed esperto di AI, ha chiuso gli interventi con il tema “Profili normativi dell'AI ACT,” illustrando gli importanti aspetti normativi della regolamentazione dell'AI.

Gli spettatori hanno avuto l’opportunità di esplorare come il governo dell’intelligenza artificiale si fondi sulla conoscenza, sul controllo consapevole della digitalizzazione e sulla diffusione della cultura del digitale a tutti i livelli della società. Gli speaker hanno offerto spunti concreti su come l’AI possa trasformarsi in uno strumento potente e sostenibile per il progresso della comunità orientata al benessere collettivo.

E’ possibile rivedere l’evento sulle pagine social di ESIDIA.

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/104623919

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564647955895