Succurro: "Per un sistema turistico di eccellenza, serve una viabilità all'altezza"

«Lavoriamo per costruire un sistema turistico di eccellenza cui servono ulteriori servizi, a partire da una viabilità all’altezza delle ambizioni che abbiamo come Provincia di Cosenza». Lo afferma, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che nella mattinata del 26 gennaio ha visitato il Centro per la viabilità provinciale di Campotenese, ubicato nell’area del Pollino e di proprietà della Provincia di Cosenza. «Da mesi – precisa la presidente Succurro – mi reco nei Centri della viabilità provinciale e seguo di persona i lavori di manutenzione e ammodernamento delle strade di nostra competenza, per verificare le condizioni operative e lo stato degli interventi. Investiamo tanto al riguardo e registriamo la forte collaborazione del personale impiegato in queste importanti attività. A Campotenese mi sono complimentata con i responsabili del Centro e con tutti gli addetti per la loro efficacia operativa in questi primi giorni nevosi dell’inverno».

«Inoltre, ho potuto visitare – prosegue Succurro – il centro La Catasta, magnifica struttura architettonica curata nei dettagli, luogo di promozione turistico-culturale del Pollino in cui sono valorizzati i nostri eccellenti prodotti. Sono entusiasta di questa visita, cui ne seguiranno altre. La Calabria – conclude la presidente della Provincia di Cosenza – si conferma terra di straordinaria bellezza. Continua a crescere la consapevolezza delle opere e della mentalità che occorrono per valorizzare tutto il potenziale del nostro territorio».