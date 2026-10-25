Tù Sí Que Vales il Dream Ballet Studio di Catanzaro emoziona con la dedica a Gianmario Passanti. Video

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La coreografia Sogna ragazzo sogna conquista i giudici e il 96 per cento dei consensi della giuria popolare tra danza e un intenso omaggio al maestro

Il Dream Ballet Studio di Catanzaro porta sul palco di Tù Sí Que Vales una coreografia che unisce energia, sensibilità e una storia di profondo affetto. L’esibizione, firmata dal maestro e coreografo Gianmario Passanti, diventa anche l’occasione per raccontare il legame costruito negli anni tra l’insegnante e i suoi allievi.

Al centro della performance, presentata nel programma di Canale 5, c’è Sogna ragazzo sogna: un invito a credere nelle proprie possibilità e a continuare il cammino anche quando le difficoltà sembrano prendere il sopravvento. Un messaggio che, al termine della coreografia, assume un significato ancora più personale.

Il Dream Ballet Studio porta in scena il coraggio di inseguire i sogni

A presentare il gruppo è Maria Caterina, 33 anni, che spiega come i danzatori arrivino da Catanzaro e abbiano un’età compresa tra i 15 e i 33 anni. La scelta della coreografia nasce dal desiderio di trasmettere una convinzione condivisa: i sogni richiedono impegno, perseveranza e la forza di affrontare gli ostacoli.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La danza traduce questo pensiero in un racconto collettivo. I continui cambiamenti della composizione scenica accompagnano la musica e mantengono viva l’attenzione, dando forma a un’esibizione in cui il lavoro del gruppo sostiene il significato del brano.

È proprio questa capacità di far dialogare coreografia, musica ed emozione a emergere nei commenti dei giudici, che apprezzano il ritmo della proposta e la qualità dei danzatori.

La dedica degli allievi al maestro Gianmario Passanti

Dopo l’esibizione, i ragazzi spiegano di voler dedicare quel momento a una persona speciale: Gianmario Passanti, il maestro che ha insegnato loro a danzare con il cuore.

L’omaggio nasce dalla gratitudine per un insegnante diventato un punto di riferimento anche attraverso le difficoltà affrontate nella sua vita. Invitato a raggiungere gli allievi sul palco, Passanti racconta di aver affrontato più volte il cancro e di essersi dovuto allontanare per sottoporsi alle terapie antitumorali.

Nel suo intervento, il coreografo sottolinea quanto sia stato importante sapere che, durante quelle assenze, i ragazzi continuavano a lavorare nella scuola. La loro vicinanza gli ha offerto sostegno emotivo e concreto, aiutandolo ad attraversare momenti segnati dalla paura, dal dolore e dalla rabbia.

La dedica restituisce così il senso di un rapporto cresciuto attraverso la danza: gli allievi riconoscono quanto ricevuto dal maestro e lui racconta la forza trovata proprio nella loro presenza.

I giudici apprezzano la coreografia e il talento della scuola catanzarese

I commenti della giuria valorizzano sia la costruzione dell’esibizione sia la capacità del gruppo di comunicarne il messaggio. Vengono evidenziati soprattutto i cambiamenti coreografici, capaci di dare ritmo alla performance e di far vivere la canzone attraverso il movimento.

Arriva anche un riconoscimento al livello artistico della scuola di Catanzaro, apprezzata per una preparazione che può confrontarsi senza timori con altre realtà della danza.

A colpire è inoltre lo scambio di sguardi tra Passanti e un’allieva durante il racconto della malattia. Un gesto di riconoscenza del maestro verso chi gli è stato accanto, che rende visibile il sostegno reciproco descritto nelle sue parole.

Il 96 per cento della giuria popolare premia il gruppo

L’esibizione del Dream Ballet Studio raccoglie il parere favorevole dei giudici e il 96 per cento dei consensi della giuria popolare, un risultato che accompagna una delle fasi più intense della partecipazione del gruppo.

Per i danzatori, il palco di Tù Sí Que Vales diventa uno spazio in cui condividere il lavoro svolto e rendere pubblico un ringraziamento. La coreografia dedicata a Gianmario Passanti racconta il valore educativo della danza: disciplina, fiducia e relazioni capaci di dare forza anche fuori dalla sala prove.

Clicca QUI per il Video