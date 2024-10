Talerico: Soprintendenza confermato l’errore normativo, si rimane in attesa della correzione.

Apprendo con piacere che fonti governative, a seguito della mia nota riguardante l’errore commesso nel Decreto Ministeriale n. 270/2024 di riorganizzazione del Ministero della Cultura per gli uffici periferici, abbiano ritenuto di precisare e confermare pubblicamente che la svista normativa eccepita sussisteva e che verrà corretta.

Di conseguenza, le funzioni e le competenze del dismesso Segretariato Regionale della Calabria rimarranno in capo alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone.

Si tratta di intervenire sul Decreto Ministeriale n. 270 adottato circa due mesi fa che era in conflitto con le previsioni dell'art 21, comma 2, del DPCM n. 57/2024, che tra l’altro nel descrivere funzioni e competenze del nuovo organismo collegiale del CO.RE.PA.CU. (Commissione regionale per il patrimonio culturale), prevedeva che: “La Commissione è presieduta dal Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio competente per il territorio del comune capoluogo di Regione!”

Si, proprio il capoluogo di Regione, cioè Catanzaro e non Reggio Calabria, per come era stato erroneamente previsto, nel silenzio e nell’inerzia assoluta del Sindaco di Catanzaro.

Il centrodestra è l’unica area politica che continua a tutelare il Meridione, a differenza di un centrosinistra che continua a produrre solo danni economici e di immagine alla Calabria.

Questo è avvenuto anche nel caso di Corigliano-Rossano, dove un sindaco di sinistra (che evito anche di nominare) ha ritenuto di far saltare un investimento di 60 milioni di euro da parte della Baker Hughes, solo perché questo gli avrebbe dato visibilità, incurante di aver fatto saltare oltre duecento posti di lavoro e l’opportunità di uno sviluppo di un Porto che attendeva da 40 anni questo salto di qualità.

E pensiamo che tra i tanti sindaci di sinistra che stanno distruggendo l’economia della Regione, c’è chi pensa addirittura a candidarsi alla Presidenza della Giunta Regionale.

Antonello Talerico

Consigliere Regionale e Consigliere Comunale Catanzaro - Forza Italia