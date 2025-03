Talerico: sui Cimiteri la soluzione c’è, ma a Fiorita non interessa !

Nel corso degli anni si è registrato una cronica carenza di unità di sepoltura nei cimiteri cittadini.

Da una ricognizione effettuata dall’Amministrazione Abramo nel 2022, risultava già necessario e non più rinviabile l’incremento della disponibilità dei loculi ed ossari, in quanto risultavano occupati oltre il 98% dei posti salma, dislocati nei quattro cimiteri cittadini (Catanzaro, Gagliano, S. Maria e Lido).

La soluzione non può essere quella di continuare a realizzare sporadicamente nuovi loculi senza una programmazione e quando oramai le salme vengono lasciate per mesi abbandonate in qualche locale.

Basti pensare che annualmente la Città di Catanzaro registra circa 900 defunti all’anno e, che per realizzare 1/3 di questi loculi l’amministrazione impiega anche anni, nel frattempo le salme vengono abbandonate come un pacco ed i cimiteri diventano sempre più una giungla offendendo anche la memoria dei defunti!

Si aggiunga che nella maggior parte delle operazioni di estumulazione ed esumazione, si registrano salme indecomposte che devono essere inumate per ulteriori 5 anni in campi comuni al fine di completare il processo di mineralizzazione.

Ed ancora, allo stato non risultano in programmazione bandi per l’assegnazione di suoli finalizzati all’edificazione di cappelle gentilizie le quali, trattandosi di sepolture private, consentirebbero comunque solo in parte di liberare posti salma nei loculi ed a terra.

Pertanto, essendo ben nota all’amministrazione l’emergenza cimiteriale per via della carenza di disponibilità di loculi e cippi nei 4 cimiteri cittadini, occorre individuare immediatamente azioni a medio-lungo termine per offrire un decoroso servizio di sepoltura ai cittadini ed evitare, tra l'altro, problematiche di carattere igienico-sanitario legate ad affollamenti degli obitori.

Le soluzioni ci sono già, ma l’amministrazione Fiorita nonostante i solleciti provenuti anche dal sottoscritto non ha ritenuto di prenderle in considerazione.

Difatti, già dal lontano 2022 erano pervenute due proposte di project financing:

1) Progettazione, realizzazione e gestione di un Nuovo complesso cimiteriale nella Città di Catanzaro, su un'area di circa 7,5 ettari, nella disponibilità della società proponente, e situata in località Barone in un'area pianeggiante in prossimità dell'Ufficio di Motorizzazione Civile, con investimenti completamente a carico del concessionario e realizzazione di :

• n. 10.368 di unità di sepoltura tipo loculi;

n. 172 cappelle gentilizie da 8 unità;

n. 65 da 16 unità;

di Chiesa, camera ardente, camera mortuaria, area servizi, locali custode, aree servizi, viabilità e aree parcheggio.

Oltre alle Attività di gestione del nuovo complesso (servizi di trasporto, tumulazione, esumazione, estumulazione, manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili, architettoniche ed impiantistiche, servizi manutentivi del verde e di pulizia, servizio di facchinaggio e facility management, servizi di guardiania, gestione lampade votive ed illuminazione loculi e cappelle, servizi assistenza tecnico-operativa e operativa, amministrativa e contabile).

2) Completamento con ampliamento dei quattro Cimiteri di Catanzaro e fornitura impianto di cremazione, manutenzione e gestione dei servizi cimiteriali e di cremazione e la realizzazione del Giardino della memoria con cinerario comune e fontana della dispersione ceneri. Con investimenti completamente a carico del concessionario, tra cui: manutenzione straordinaria viabilità, muri perimetrali, parcheggi, marciapiedi ed arredi urbani dei cimiteri cittadini e, con la realizzazione di n. 2.215 unità di sepoltura tipo loculi e di n. 171.610 ossari. Oltre al riconoscimento delle royalty annuali al Comune derivante dalle concessioni dei manufatti cimiteriali, dalle operazioni di servizio cimiteriale, di cremazione e gestione delle luci votive.

Si tratterebbe di investimenti per circa 16 milioni di euro che sosterrebbe il soggetto privato e non il Comune (che non sarebbe comunque in grado di reperire tali risorse finanziarie).

Per risolvere il problema pertanto sarebbe sufficiente che l’Amministrazione Comunale, predisponesse un bando ovvero anche una apposita manifestazione di interesse in merito all'acquisizione di ulteriori soluzioni coerenti con quanto contenuto nell’atto di indirizzo del 13 aprile 2022, o comunque di valutare le proposte di project financing già presentate da tre anni!

Inutile dire che Fiorita ha volutamente escluso dal piano strategico triennale delle opere le soluzioni sopra prospettate senza ovviamente proporre soluzioni alternative, scelta che determinò un primo scontro con il sottoscritto, tant’è che venne richiesto agli assessori Arcuri, Borelli e Pino di non presentarsi in una seduta di giunta importante e, ciò in segno di protesta per la scelta scellerata del sindaco Fiorita di non accogliere la soluzione a portata di mano per l’emergenza cimiteriale.

Nel frattempo Fiorita non ha trovato alcuna soluzione e continua a lasciare in condizioni inaccettabili ed indegne i cimiteri e tutte le salme che vengono abbandonate negli obitori, mancando di rispetto ai defunti ed ai loro familiari.

Antonello Talerico

Consigliere Comunale Catanzaro e Regionale di Forza Italia