Tentato omicidio a Scalea: giovane accusato di aggressione con un coltello

Violenta aggressione a Scalea: giovane arrestato per tentato omicidio a coltellate

SCXALEA, 26 SETT. - Un giovane è stato ferito con coltellate dopo un litigio e l'aggressore è stato arrestato a Scalea. Il sospettato, un ventottenne con precedenti penali, è accusato di tentato omicidio e del possesso di armi pericolose.

L'incidente è avvenuto in seguito a una discussione banale, durante la quale il sospettato si è allontanato, per poi tornare armato di un coltello. Durante una colluttazione successiva, ha colpito la vittima con cui aveva litigato precedentemente, infliggendole colpi al torace, al fianco sinistro e nella zona sottoascellare.

Le autorità hanno preso in mano il caso dopo che la vittima, un cittadino di origini romene, è stata ferita il 4 settembre all'interno di un locale nella zona. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale a Cosenza, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non è stata considerata in pericolo di vita.

Le indagini condotte dai carabinieri di Scalea, sotto la supervisione della Procura di Paola, hanno permesso di identificare il presunto aggressore grazie alle testimonianze dei presenti. Durante una perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto anche un coltello a serramanico, presumibilmente l'arma utilizzata nel tentato omicidio.