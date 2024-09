Tragedia al lago di Castel Gandolfo: due giovani ritrovati morti dopo un tuffo

Castel Gandolfo, vicino Roma - Una giornata di svago si è trasformata in tragedia quando due giovani ventenni del Burkina Faso, ospiti di un centro di accoglienza a Rocca di Papa, sono stati trovati morti dopo essersi tuffati nel lago di Castel Gandolfo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di una calda giornata estiva di settembre.

Il drammatico svolgimento degli eventi

I ragazzi, che avevano noleggiato un pedalò da uno stabilimento locale, si sono allontanati verso il centro del lago per rinfrescarsi tuffandosi nelle acque. Tuttavia, dopo che il primo ragazzo si è tuffato e non è riemerso, un secondo giovane si è immerso nel tentativo di soccorrerlo, ma anche lui non è risalito in superficie. Il terzo amico, testimone della tragedia, è tornato rapidamente a riva per dare l'allarme.

L'allerta è stata data poco prima delle 16:00, coinvolgendo immediatamente i carabinieri di Castel Gandolfo, la polizia, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Un elicottero dei vigili del fuoco è stato dispiegato per sorvegliare l'area dall'alto, mentre i sommozzatori perlustravano le acque del lago. Dopo circa due ore di ricerche intense, i corpi dei due giovani sono stati purtroppo ritrovati, spinti dalla corrente in profondità verso il centro del lago.

Le indagini in corso

Le salme dei due ragazzi sono state trasferite alla camera mortuaria del nuovo ospedale dei Castelli, sotto la disposizione della Procura di Velletri. Le autorità stanno ora cercando di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, facendo affidamento sulla testimonianza del terzo giovane sopravvissuto.

Sicurezza nei laghi: un monito per tutti

Questo tragico evento sottolinea ancora una volta l'importanza di essere consapevoli dei pericoli naturali presenti in qualsiasi ambiente acquatico. Anche in giornate calde e apparentemente tranquille, correnti subacquee e altre condizioni possono rappresentare un serio pericolo. Le autorità raccomandano sempre di prestare la massima attenzione e di rispettare le norme di sicurezza per prevenire simili incidenti.

L'intera comunità si stringe attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di grande dolore. Questo tragico incidente è un doloroso promemoria della potenza della natura e della necessità di vigilanza costante durante le attività ricreative in acqua.