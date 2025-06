Trattativa Guarascio–Oliva, il gioco delle tre carte continua: tra silenzi, promesse e nessuna firma

Tempo di lettura: ~2 min

Stato della cessione Guarascio–Oliva e il gioco delle tre carte

Niente di fatto al momento: la trattativa tra il presidente Eugenio Guarascio e l’imprenditore Vincenzo Oliva (VF Group) è in forte stallo. Incontri e negoziazioni (quote, garanzie, tempi) sono fermi da giorni

Cause del blocco: tra i motivi principali, richieste di chiarezza sull’esposizione debitoria del club, che Oliva avrebbe scoperto durante la due diligence, e divergenze sulle quote e tempistiche del closing.

Alternative sul tavolo: emergerebbero ipotesi di un un altro gruppo, su cui Guarascio avrebbe riaperto i contatti; in caso di accordo ci sarebbe chiusura non prima di metà luglio

Protesta dei tifosi

Contestazioni in piazza: mercoledì 25 giugno decine di tifosi si sono ritrovati in Piazza Carratelli e sul Corso Mazzini per urlare “Guarascio, vattene!” e chiedere chiarezza sulla proprietà

Malcontento crescente: la manifestazione—anche supportata da rappresentanti del consiglio comunale—ha evidenziato l’esasperazione: i supporters chiedono un cambio netto, non semplici annunci vuoti c.

Critiche aspre: commenti duri dal mondo dei tifosi, che accusano Guarascio di sfruttare la trepidante attesa come “gioco delle tre carte”

Situazione sportiva e iscrizione

La società è regolarmente iscritta alla Serie C per la prossima stagione, con ritiro estivo programmato e staff tecnico in via di definizione

Tuttavia, il mercato resta congelato: Faggiano (DS) e Bisoli (allenatore) sono in attesa di chiarezza societaria prima di firmare

Scadenze e orizzonte

Termine ultimo prossimo: secondo alcune fonti, entro lunedì 30 giugno – o al massimo lunedì 1 luglio – la situazione va definita, altrimenti la trattativa decade definitivamente

In caso di altro rinvio, il rischio è che Guarascio resti in sella e il progetto resti puramente “formale”.

In sintesi

Aspetto Situazione

Cessione Sospesa, con Oliva freddo e possibile riavvio con altri imprenditori a luglio Tifosi In piazza chiedono un presidente alternativo, stanchezza tangibile Sportivamente Iscrizione ok, ma mercato e staff in stand-by senza novità societarie

Cosa succede da qui?

Nei prossimi giorni (entro fine giugno/1° luglio): o si chiude con Oliva (o un fondo alternativo), o salta tutto e Guarascio resta in carica.

Se salta, i tifosi probabilmente intensificheranno le proteste.

Se si chiude, si potrà finalmente rilanciare società, mercato e staff in modo chiaro.

