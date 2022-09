Trovato morto il 62enne scomparso nel vibonese

SAN COSTANTINO CALABRO (VV) , 22 LUG - Personale del Soccorso alpino e speleologico Calabria, delle Stazioni Aspromonte e Catanzaro, è impegnato da questa mattina nella ricerca di un uomo che risulta scomparso nel comune di San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia. A dare l'allarme, nella nottata, sono stati i familiari che non hanno visto rientrare il congiunto a casa. L'auto dell'uomo è stata trovata parcheggiata nelle campagne di San Costantino Calabro. Sul posto stanno operando anche squadre dei Vigili del fuoco, carabinieri e Vigili urbani.

In aggiornamento

È stato trovato morto, in fondo ad una scarpata, Francesco Gullello, di 62 anni, l'uomo che si era allontanato da casa ieri sera e del quale si erano perse le tracce.

A trovare il cadavere sono stati i carabinieri che avevano avviato le ricerche dell'uomo insieme al Soccorso alpino e ad un gruppo di volontari. Per il recupero del cadavere di Gullello é stato necessario utilizzare un elicottero.



La morte dell'uomo, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, potrebbe risalire già alla tarda serata di ieri. I carabinieri hanno avviato indagini per accertare le cause della caduta di Gullello nella scarpata.