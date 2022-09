Trump assolto da ogni accusa, chiuso il caso impeachment pelosi shock, straccia discorso del presidente al congresso

Assoluzione piena e caso impeachment chiuso per Donald Trump. Il Senato ha respinto sia l'accusa di abuso di potere sia quella di ostruzione al Congresso, decidendo dopo una battaglia durata mesi, che non ci sono le condizioni perché il presidente degli Stati Uniti venga rimosso dal suo incarico.



Una grande vittoria per il tycoon, che oggi alle 18 terrà un discorso. Ha tenuto la maggioranza dei senatori repubblicani, con l'eccezione di Mitt Romney. La speaker della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello Stato, straccia la copia del discorso di Trump al Congresso dopo che il presidente aveva evitato di stringerle la mano.