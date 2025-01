Trump revoca lo stop alle bombe da 900 kg per Israele, i dettagli

Trump revoca il blocco alle bombe da 900 kg per Israele: svolta nelle relazioni USA-Tel Aviv

La Casa Bianca guidata da Donald Trump ha ribaltato la decisione dell'amministrazione Biden di bloccare la fornitura di bombe da 2.000 libbre (circa 900 kg) a Israele. La notizia, riportata da Axios e confermata da tre funzionari israeliani, segna un importante cambio di rotta nelle relazioni tra Stati Uniti e Israele, in un contesto già teso per i conflitti in Medio Oriente.

Lo stop di Biden e le tensioni diplomatiche

Il blocco imposto da Joe Biden lo scorso maggio aveva rappresentato uno dei momenti più critici delle relazioni bilaterali durante i 15 mesi di guerra a Gaza. La decisione di sospendere la consegna delle bombe MK-84, parte delle scorte militari statunitensi, era stata percepita da Israele come un duro colpo in un periodo di conflitto intenso.

Secondo fonti israeliane, il Pentagono ha informato Tel Aviv della revoca del blocco nella giornata di ieri. Le 1.800 bombe saranno caricate su una nave nei prossimi giorni per essere consegnate direttamente al governo israeliano.

Implicazioni strategiche e politiche

La decisione di Trump rappresenta non solo un gesto di supporto nei confronti di Israele, ma anche una mossa strategica per consolidare i rapporti tra i due Paesi, soprattutto in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Israele è un partner cruciale per gli Stati Uniti in Medio Oriente, sia sul piano militare che geopolitico.

Nonostante ciò, la scelta potrebbe alimentare dibattiti interni negli Stati Uniti e tensioni a livello internazionale. La revoca dello stop potrebbe essere interpretata da alcuni come un segnale di escalation nei confronti delle forze che si oppongono a Israele nella regione, mentre da altri sarà vista come un passo necessario per rafforzare un alleato storico.

La prospettiva umana e il contesto regionale

Il conflitto a Gaza ha già causato migliaia di vittime e un numero incalcolabile di sfollati, esacerbando una situazione umanitaria drammatica. La fornitura di bombe pesanti come le MK-84, capaci di infliggere danni devastanti, rischia di aggravare ulteriormente il bilancio umano del conflitto.

Organizzazioni umanitarie e attivisti per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per l'uso di armi di questa portata in un contesto così fragile. "Ogni decisione di potenziare l'arsenale militare in un'area già devastata deve essere ponderata attentamente, tenendo conto delle conseguenze umanitarie", ha dichiarato un rappresentante di Amnesty International.

Conclusione

La revoca dello stop alle bombe da 900 kg da parte di Trump pone nuove domande sul ruolo degli Stati Uniti nel conflitto israelo-palestinese e sulla responsabilità delle grandi potenze nella gestione delle crisi umanitarie. Mentre il governo israeliano accoglie con favore questa decisione, le sue implicazioni sul terreno potrebbero essere determinanti per il futuro delle relazioni internazionali e della stabilità regionale.