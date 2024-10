Ucciso Yahya Sinwar: Escalation di violenza tra Israele e Hezbollah

Ucciso Yahya Sinwar, Leader di Hamas: Reazioni Internazionali e Tensioni Crescenti

La morte di Yahya Sinwar, leader di Hamas, è stata confermata dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF), che hanno dichiarato l'operazione avvenuta a Rafah, Gaza. Sinwar, considerato il principale artefice degli attacchi del 7 ottobre 2023, è stato colpito dalle forze israeliane in un'operazione mirata. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato su X (ex Twitter): "Sinwar è morto. È l'inizio della fine della guerra a Gaza". Tuttavia, Netanyahu ha sottolineato che la battaglia non è conclusa, con il proseguimento degli sforzi per la liberazione degli ostaggi rimasti.

Hezbollah: "Nuova Fase di Escalation con Israele"

Nel frattempo, il gruppo militante libanese Hezbollah ha dichiarato che "una nuova fase della guerra" contro Israele è iniziata. Hezbollah afferma di aver utilizzato missili guidati di precisione contro le truppe israeliane, uccidendo 55 soldati e ferendone oltre 500. Parallelamente, la tensione cresce anche al confine con il Libano, con il lancio di circa 15 razzi verso il nord di Israele. Alcuni sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome, mentre altri sono caduti sul territorio israeliano senza causare vittime.

Iran: "Lo Spirito della Resistenza Sarà Rafforzato"

L''Iran, da sempre sostenitore di Hamas, ha reagito alla morte di Sinwar tramite un messaggio diffuso dalla sua missione presso le Nazioni Unite, dichiarando che "lo spirito della resistenza sarà rafforzato" dal martirio del leader. Il governo iraniano ha aggiunto che Sinwar diventerà un simbolo per le future generazioni che continueranno a lottare per la Palestina.

Le Reazioni Internazionali: Stati Uniti e ONU

Il capo del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), il generale Michael Kurilla, ha espresso il suo sostegno all'operazione israeliana, ribadendo che "chi sceglie la strada del terrorismo subirà lo stesso destino di Sinwar". Kurilla ha sottolineato l'importanza della cooperazione con Israele nella lotta contro il terrorismo in Medio Oriente.

D'altro canto, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato gli attacchi contro le forze di pace dell'ONU (UNIFIL) in Libano da parte di Israele, definendoli "inaccettabili" e potenzialmente configurabili come crimini di guerra.

Conclusione

La morte di Yahya Sinwar rappresenta un punto di svolta nella guerra tra Hamas e Israele, ma la fine del conflitto appare ancora lontana. Con l'escalation degli scontri e il coinvolgimento di altri attori regionali come Hezbollah e l'Iran, la situazione resta altamente volatile e di difficile risoluzione.